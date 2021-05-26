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採購疫苗 柯文哲：若未有明確答案 只能自謀生路

中央社 / 台北26日電
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天說，疫苗才是解決疫情方法，中央應明確提出疫苗來台時程；至於是否會自行採購疫苗，他表示，若未有採購疫苗明確答案，北市府只能自謀生路。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，柯文哲在台北市政府疫情指揮線上記者會時被問及是否會自行採購疫苗時說，目前疫苗有很多種，台灣民眾不可能施打太多種疫苗，可能造成行政困難等狀況。

柯文哲表示，中央提到使用國產疫苗，但國產疫苗拿到國際認證，需要一段時間，就像他提過，這是把國家命運賭在一個不可知期望，應要想清楚，若北市府被逼到沒辦法或未聽到明確答案，只能自謀生路。

柯文哲說，疫苗是解決疫情方法，針對採購疫苗，中央應慎重處理，中央先前提過疫苗來台時程，但重點是，疫苗到底何時進來台灣，應要明確告知外界。

柯文哲表示，目前防疫專責醫院病房幾乎滿床，確診人數短期內不會減少，建議中央到第一線了解相關狀況，他重申，中央應跟外界講清楚疫苗來台時程。

台北市衛生局長黃世傑說，疫情持續一段時間，雖台灣前半段防疫狀況不錯，有時間可等疫苗，但從國外案例來看，疫情流行會好幾個月，不管中央或地方，應盡快讓民眾施打疫苗，否則可能影響後續醫療量能。

黃世傑指出，就美國、英國等國來看，打疫苗是有效，只要拿到國際認證疫苗，對所有民眾都是福氣，否則重症病患、死亡病例可能越來越多，「台灣像一堆乾草，火點下去，會燒多久，這是很可怕事情」。

疫苗

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