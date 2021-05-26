南投串連縣市購買疫苗 花蓮彰化跟進喊話

縣市購買新冠肺炎疫苗議題發燒，南投縣長林明溱今天放話串連縣市一起購買。彰化縣長王惠美透露，「某人」有跟她聯絡；花蓮縣長徐榛蔚則說，中央不方便之處，讓地方政府做。

南投縣長林明溱昨天指已和代理商上海復星聯繫，盼中央放行，讓縣府購買德國輝瑞BNT疫苗；林明溱今天指出，縣府相關公文已發出，並將串連想買疫苗的縣市，依正常程序向衛生福利部食品藥物管理署申請藥物許可證，再請藥商合法進口。

林明溱今天下午也在縣府疫情說明記者會指出，新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）非常時期要有非常做法，防疫不能光靠口罩，最好的武器還是疫苗，中央應該要有更積極做為，並攜手地方共同抗疫。

彰化縣疫情災害應變中心下午召開記者會，有關購買疫苗的問題，王惠美說明，她有向企業表達如果可以的話，可以跟國外接洽，她也向「某人」登記，如果順利進來的話，彰化也能取得一定數量的疫苗。

王惠美說，這個人應該也和林明溱接觸，因為這個要統計數量，但王惠美不願透露「某人」的身分。

花蓮縣長徐榛蔚今天下午也表示，新冠肺炎疫情全國燃燒，呼籲中央開放，讓地方結合民間，向外商公司購買疫苗。