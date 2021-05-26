快訊

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

南投串連縣市購買疫苗 花蓮彰化跟進喊話

中央社 / 彰化26日綜合報導

縣市購買新冠肺炎疫苗議題發燒，南投縣長林明溱今天放話串連縣市一起購買。彰化縣長王惠美透露，「某人」有跟她聯絡；花蓮縣長徐榛蔚則說，中央不方便之處，讓地方政府做。

南投縣長林明溱昨天指已和代理商上海復星聯繫，盼中央放行，讓縣府購買德國輝瑞BNT疫苗；林明溱今天指出，縣府相關公文已發出，並將串連想買疫苗的縣市，依正常程序向衛生福利部食品藥物管理署申請藥物許可證，再請藥商合法進口。

林明溱今天下午也在縣府疫情說明記者會指出，新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）非常時期要有非常做法，防疫不能光靠口罩，最好的武器還是疫苗，中央應該要有更積極做為，並攜手地方共同抗疫。

彰化縣疫情災害應變中心下午召開記者會，有關購買疫苗的問題，王惠美說明，她有向企業表達如果可以的話，可以跟國外接洽，她也向「某人」登記，如果順利進來的話，彰化也能取得一定數量的疫苗。

王惠美說，這個人應該也和林明溱接觸，因為這個要統計數量，但王惠美不願透露「某人」的身分。

花蓮縣長徐榛蔚今天下午也表示，新冠肺炎疫情全國燃燒，呼籲中央開放，讓地方結合民間，向外商公司購買疫苗。

疫苗

延伸閱讀

潘孟安透露有人兜售疫苗 重申採購遵照中央指示

南投洽買輝瑞 柯文哲：疫苗種類多成本高 行政會很複雜

人命關天！ 徐榛蔚籲中央開放地方民間買疫苗

江啟臣挺林明溱：國民黨願不計毀譽為人民爭取有效疫苗

相關新聞

稱BNT疫苗因中國介入無法簽約 留言灌爆蔡英文臉書

新冠肺炎本土疫情大爆發，國內民眾渴望疫苗來救急，許多地方政府甚至希望自行向中國採購由上海復星代理的BNT輝瑞疫苗，希望中...

陳其邁：周五到貨疫苗3天內要打完 警察也列優先

疫情升溫，疫苗相對吃緊，高雄市長陳其邁今午表示，疫苗本周五會到貨，他要的求3天內就施打完畢，警察也要列入這波優先施打對象...

疫苗剩2瓶被打臉 柯文哲嗆中央：別在辦公室看數字

本土疫情持續升溫，台北市長柯文哲昨天說衛生局僅剩兩瓶疫苗，遭中央打臉，柯文哲今天也嗆中央，不要在辦公室看數字，下到第一線...

41萬劑AZ疫苗完成檢驗封緘 27日配送15萬劑

新冠肺炎疫情嚴峻掀起疫苗荒，衛生福利部食品藥物管理署今天傍晚完成約41萬劑的AZ疫苗檢驗封緘，明天起將由疾病管制署配發首...

審核疫苗有那麼簡單？女醫搬法條打臉林明溱：欺負南投人不懂法律

本土疫情升溫，台灣新冠疫苗告急。南投縣則開出第一槍，縣長林明溱表示已和上海代理商「上海復星醫藥」接洽，欲購30萬劑輝瑞疫苗，更致函指揮中心，不惜舉債也要籌錢「救南投縣民」...

高市2萬劑疫苗28日到貨 陳其邁：3天內打完

針對疫苗施打，高雄市長陳其邁今天表示，購買疫苗應循中央管道，2萬劑疫苗28日會到貨，要求3天內施打完畢，包括警察同仁跟醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。