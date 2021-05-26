柯文哲：疫苗才是解決疫情方案 應考慮國際現貨

台北市長柯文哲今天表示，中央政府應慎重思考，以目前疫情狀況，疫苗才是解決方案，若國際有現貨應要考慮，從目前疫情狀況，若拖至8月底可能不是辦法。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，柯文哲在台北市政府疫情指揮線上記者會時被問及關於疫苗議題時說，已要求負責防疫專責病房醫院內的醫護人員先施打疫苗，但目前衛生局僅剩2瓶疫苗，約可打20人。

柯文哲表示，從相關訊息來看，明天可能有41萬劑疫苗、6月間200萬劑疫苗、8月可能也會有疫苗，他還是呼籲中央慎重思考，依目前疫情狀況，疫苗才是解決方案，若國際有現貨，應要考慮，以目前疫情狀況拖到8月，可能不是辦法。

柯文哲說，跟印度相比，台灣死亡人數可能才要開始，身為台北市長，不想要批評，但11人染疫死亡，還不算多嗎？台灣狀況要自己解決，國際現貨並不只是指BNT，其實可以買的疫苗有很多種，中央應講清楚疫苗何時來。

媒體詢問，中國大陸國台辦提到，上海、江蘇有關民間機構表示願意向台灣捐贈一批COVID-19疫苗。對此，台北市衛生局長黃世傑指出，疫苗是COVAX認證，雖然很多人有疑惑，除非有疫苗或更好的選擇，不然認證過疫苗，不是不能考慮。