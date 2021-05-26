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第一線醫護已一周沒疫苗打 台北醫師：看到中央回嘴真的氣死

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為醫護人員拿著快篩物資。 路透社
圖為醫護人員拿著快篩物資。 路透社

台北市長柯文哲昨（25）日爆料，轄下衛生局剩下2瓶AZ疫苗，只夠供20人施打，指揮中心卻表示「不至於」，北市應還可提供7310人施打。兩方說詞出入，搞得外界霧煞煞，但有一位台北醫師公開抱怨，沒新冠疫苗可施打已達一周時間，「看到中央回嘴真的會氣死」。

指揮中心發言人莊人祥昨日表示，截至24日為主，北市還可提供7310人可以施打，今天不至於只剩20人可打。指揮中心今下午又澄清，台北市醫療院所疫苗截至昨天尚有7000多劑，兩者提供數據落差很大。指揮中心指揮官陳時中也回應，還有700瓶，市府對自己轄下的單位物資掌控要更好。

一名台北醫師氣炸上PTT發文，開頭直接點名嗆陳時中「不是啊時中，就真的沒得打啊！」，並指出台北市第一線醫護現在真的沒得打新冠疫苗，因爲疫苗已經耗盡長達一個禮拜。

「看到中央回嘴真的會氣死」，這名台北醫師文字間透露出憤怒情緒，為了讓大家相信事情嚴重性，還亮出執業執照的照片，證明自己的醫師身份，著急地說自家醫院收了不少確診病人，設備、空間以及人力都相當緊繃，「大家都是在拚命的，公文可不可以跑快一點」。

網友們紛紛回應「我只信前線的話！」、「校正回歸啦～數據還在delay統計中」；但也有人說「之前不打現在才一窩蜂要打，當然要排隊」，還有不少人提醒小心中央抓假訊息「雖然你在第一線，但污衊黨可能也要罰三百萬」。

柯文哲先是質疑中央不要看數字說話，他下午持續在記者會撂下重話，「疫苗已經拖太久了」，台北市政府若被逼到沒有辦法，聽不到明確答案，當然還是要自謀生路。

疫苗 新冠疫苗 柯文哲 陳時中 PTT

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