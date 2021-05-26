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8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

徐耀昌：買疫苗勿淪政治口水 苗縣尊重中央專業

中央社 / 苗栗縣26日電
苗栗縣長徐耀昌今天受訪，表達疫苗採購尊重中央的看法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌今天受訪，表達疫苗採購尊重中央的看法。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長徐耀昌今天表示，面對全台嚴峻疫情，有關疫苗採購，主導權在中央，由中央把關，「苗栗縣尊重中央的專業」，此時全國同心一起抗疫，不要打政治口水戰，做無謂之爭。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，南投縣長林明溱今天表示，已發出公文希望中央開放給地方政府自行接洽購買疫苗，並透露有意串聯其他想買BNT疫苗的縣市或企業，依正常程序向食藥署申請藥物許可證，再請藥商合法進口。

媒體今天詢問苗栗縣長徐耀昌是否贊成縣市自行採購疫苗，徐耀昌表示，「沒有所謂贊成不贊成，只要是國際認證的疫苗都歡迎」，至於要如何把關，中央應有明確的機制，但不要牽涉到政治因素。

徐耀昌指出，疫苗的研發要經過冗長時間驗證效能，這部分專業需要由中央衛福部把關，「苗栗縣尊重中央的專業」。

徐耀昌說，他個人看法是，只要經過國際認證疫苗，中央把關進來後，要選擇什麼品牌是民眾的自由選擇，就如同政府進口美豬，進口之後，要吃不吃、要買不買是消費者的權益和選擇，所有疫苗只要經過國際認證的品牌，由中央幫忙把關，進來後要怎麼打、選擇什麼品牌，就是民眾自由的選項，此時真的要全國同心協力一起抗疫，不要打政治口水戰，做無謂之爭。

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