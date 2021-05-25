盧卡申科的鎮壓沒有界限

白俄羅斯政府周日（5月23日）稱這架從希臘飛往立陶宛途經明斯克的班機受到炸彈襲擊威脅，並使其迫降。

當飛機改變航線時，機上一名年輕的乘客顯出非常吃驚的神情。飛機降落後，乘客離開飛機，他們的物品被檢查。保安人員走近這名男子。他似乎平靜了一些，但仍在顫抖。他們將他帶走前，他告訴周圍的人，「這裡有死刑在等著我」。

他便是普羅塔塞維奇（Raman Pratasevich），一名26歲的白俄羅斯博客作者及記者。他很清楚，這一非常規降落意味著逮捕，因為他在白俄羅斯國家安全委員會（仍稱為克格勃）制定的包括了700余人的恐怖分子名單上。

普羅塔塞維奇於2019年因擔心被抓而離開了白俄羅斯。在波蘭，他擔任有影響力的Telegram頻道Nexta和Nexta Live的主編。在傳播信息、發布最新消息、集會的時間和地點，以及揭示警察暴行等方面，Nexta發揮了關鍵作用。去年，白俄羅斯極富爭議的總統選舉前後，Nexta更成為了抗議活動的主要信息來源。11月，普羅塔塞維奇上了所謂的恐怖分子名單。

在流亡波蘭期間，有人問普羅塔塞維奇是否擔心盧卡申科的特工在波蘭盯上他，他說，他已取得難民身份，不會受到引渡。此前，白俄羅斯當局曾向波蘭政府發出引渡他的請求，但波蘭政府沒有答應。

普羅塔塞維奇周日當天正在從雅典返回他目前生活的立陶宛維爾紐斯的途中。當飛機進入白俄羅斯領空後，該國空軍命令一架米格-29噴氣式戰鬥機奉總統之命起飛並一直將普羅塔塞維奇所乘的民航客機「護送」到明斯克機場。

瑞安航空稍後在一份聲明中說，機組人員 「被白俄羅斯空中交通管制部門通知機上有潛在的安全威脅，並被指示改道前往最近的明斯克機場」。

最受歡迎的門戶網站被封

白俄羅斯的言論自由狀況一向不佳，但在去年夏天總統大選前的幾個月裡，本已嚴峻的局勢更加惡化。6月，另一個有影響力的Telegram頻道（Belarus of the Brain）的創始人羅斯科（Ihar Losik）被捕，羅斯科還兼任著來自美國的自由歐洲電台/自由廣播電台（RFE/RL）的顧問。

今年5月18日，安全部門突然對白俄羅斯最大的網上媒體tut.by下手，搜查這一門戶網站的編輯部以及該網站記者的公寓。tut.by主編佐拉塔瓦（Maryna Zolatava）和其他數名記者被逮捕。

無論他們的政治觀點怎樣，tut.by網站在白俄羅斯人中很受歡迎，體制內官員閱讀它，反對者也讀它。本月，被封鎖之前，網站的覆蓋面創下歷史新高，每月獨立用戶達到330萬，佔白俄羅斯互聯網用戶的63%。

目前，數十家獨立的新聞門戶網站已被封鎖，數百名記者被抓捕，一些報紙已經停刊。

對普羅塔塞維奇的指控

普羅塔塞維奇面臨至少三項刑事指控。其中一項是「策劃大規模暴亂」，可被判處最高15年的監禁。目前，當局還沒有公開任何對其「恐怖活動」的指控。他很可能被關押在明斯克的克格勃監獄中，無法會見律師。至於他的健康和關押條件等信息，目前還知之甚少。

普羅塔塞維奇被捕前，是羅斯科的「頭腦中的白俄羅斯」（Belarus of the Brain）項目中的一員。兩人雖都是我的朋友，但他們性格迥異：羅斯科沉靜而內向，普羅塔塞維奇則是一個率真、外向的人。

但他們有許多相似之處。最晚從2011年起，他們兩人都被白俄羅斯執法部門盯上了，那時，他們在明斯克等地均參與了所謂的 「通過社媒搞革命」活動。兩人都獲得了自由歐洲電台/自由廣播電台頒發的哈維爾新聞獎學金。現在，兩人都被關進了監獄。

博客作者成為盧卡申科的第一個打擊目標，他想讓不同意見者閉嘴。他大概相信，是技術，而不是他的統治、侵犯人權行為和白俄羅斯的普遍貧困，讓人們走上街頭。他一直在白俄羅斯境內與他的對手作戰。周日，他證明，他的鎮壓是沒有界限的。

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