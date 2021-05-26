「林瑋豐之亂」引爆爭議！ 民進黨能迅速切割止血？ 數據分析解答

親綠網紅兼眼球中央YouTube頻道寫手林瑋豐，因為指控PTT八卦版有許多鄉民是親中人士，正在打「認知作戰」攻擊疾管署，反被網友起底其帳號（bj26bj）在PTT「自導自演」一邊匿名抹黑疾管署，一邊在臉書發文要查辦，還被肉搜出其妻子楊敏在民進黨社群中心任職、大學報告指導教授是范雲等...

2021-05-26 09:27