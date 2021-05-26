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「林瑋豐之亂」引爆爭議！ 民進黨能迅速切割止血？ 數據分析解答

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：蔡英文總統臉書

文／朱涵瑜

這兩天PTT鄉民們最火紅的熱搜名字和帳號，恐怕非「林瑋豐」和「bj26bj」莫屬，24日林瑋豐名字上了google 搜尋熱門關鍵字熱度超過10萬筆以上，這場「林瑋豐之亂」牽扯出親綠寫手自導自演事件越演越烈，讓原本大喊中國認知戰滲透到台灣重要防疫資訊平台「疾管家」的民進黨立委王定宇，在案情出現大逆轉之後做出回應，表示「用『反串』來突顯問題，確實不可取，該怎麼辦就怎麼辦。」


image source：Google Trend

林瑋豐讓你想到… 「自導自演、寫手、黨工」熱門關鍵字 

從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，網友討論到「林瑋豐事件」的相關議題，熱門關鍵字包括民進黨、認知作戰、自導自演、寫手、假消息、黨工等等。



image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/05/24~2021/05/25)

網軍疑雲 由王定宇帶頭林瑋豐接續這場認知作戰之亂 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/5/24至2021/5/25）統計調查， 林瑋豐事件於24日下午開始發酵，到了晚間整個PTT、社群炸鍋，被鍵盤柯南揪出寫反串文的林瑋豐，本人在臉書上道歉，同時聲明離開「眼球中央電視台」職務，迅速切割，並試著以「個人行為不當」為整起事件設下停損點。但林瑋豐過去的學經歷、媒體相關經驗，以及妻子楊敏(民進黨網路中心副主任)在政媒界的人脈，恐怕難以一刀兩斷、切割止血。隨著「破案、揪出寫手、道歉聲明」，林瑋豐個人網路聲量在24日晚間一路狂飆，一連衝上兩波高點，直至凌晨前，熱度依然未減，在林瑋豐成為關注焦點之後，王定宇網路聲量趨勢逐漸往下降。

 

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/05/24~2021/05/25)


林瑋豐之亂讓民進黨負面聲量超越趙介佑黑道入黨 

針對林瑋豐的反串文、王定宇第一時間打出認知作戰，蔡英文總統也在臉書上呼籲 「疾管家很重要，別被誤導移除」，幾波呼籲之後，的確讓認知作戰發揮某種程度效應，雖然民進黨出面反擊林瑋豐非黨工是國民黨無限上綱，《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/4/25至2021/5/25）針對民進黨進行近一個月網路聲量統計調查，總聲量與負聲量最高峰落都在5月25日林瑋豐反串文事件，甚至超越5月2日的焦糖陳嘉行加入民進黨以及趙介佑染黑事件。


image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2021/05/01~2021/05/25)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月24日至2021年05月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『林瑋豐反串文』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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林瑋豐

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【重磅快評】林瑋豐一句反串就沒事？國安檢調別裝睡！

王定宇：PTT有人鼓吹移除封鎖疾管家 鄉民整理論點反駁

林瑋豐自導自演認知作戰 王定宇回應了

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