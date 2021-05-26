解密／林瑋豐自導自演炎上！掀其反串史曾挺韓國瑜發大財 4月就開始暖身酸政府

image source:YT/寶島少年兄

文／羅文芳

親綠網紅兼眼球中央YouTube頻道寫手林瑋豐，因為指控PTT八卦版有許多鄉民是親中人士，正在打「認知作戰」攻擊疾管署，反被網友起底其帳號（bj26bj）在PTT「自導自演」一邊匿名抹黑疾管署，一邊在臉書發文要查辦，還被肉搜出其妻子楊敏在民進黨社群中心任職、大學報告指導教授是范雲等，讓鄉民氣得大喊他是「網路蟑螂」，對此林瑋豐承認為「自以為有趣的反串留言道歉」除了認知作戰，他過去在PTT還發過什麼文？讓我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你。

夫妻都是PTT資深鄉民 林瑋豐主戰場集中八卦、政黑版

自認「熟知反串文化」操作的林瑋豐與負責「維護民進黨網路形象」的妻子楊敏，都是擁有PTT帳號10年以上的資深鄉民，林瑋豐帳號bj26bj登入次數高達5694次，楊敏halalalord則是4825次，觀察兩人近2年發文與回文聲量，楊敏曾在丈夫擔任風傳媒記者，撰寫蔡英文政績影片一文下力挺「出訪國旗那麼大一堆人是眼瞎逆」，發回文次數僅24篇，林瑋豐則高達189篇，兩人活躍於八卦版、政黑版。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門頻道（分析區間：2019/05/26 - 2021/05/25 )

反串早就開始？2020年人設是韓粉：力挺發大財

從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以看到，林從2020年5月開始就在政黑版，有許多反串柯粉挺韓的回文「民調都假的，韓總有叫大家回答支持蔡英文」、「韓本來就比較優秀，柯市長沒看錯人發大財這句話被污名化很嚴重，不想發財的人錢給我啊」、「16年來讀了多少書，怎麼會沒有閱讀習慣？」但不時還是會發表挺綠留言，8月7日有政黑鄉民發文批民進黨賴品妤靠爸選立委時，他回文力挺她與父親賴勁麟從政重疊人口最多的汐止，是當年得票率最低的區域。

嗆政府防疫、嘲諷挺台人士 飾演「中共同路人」一個月被識破

林瑋豐2021年3月開始在八卦版開始密集活動，至4月25日PTT帳號人設轉變，開始針對疫情發表挺中、反民進黨政府言論，在科威特男住台北防疫旅館，落跑到屏東參加鐵人三項新聞下質疑「潘孟安不用負責嗎？」5月11日又在WHA拒台參與文章下表示「再不承認九二共識啊」等，針對宜蘭疫情群聚表示「去年選錯人的悲哀」更嘲諷發起「Taiwan can help」的YouTuber阿滴「沒種來PTT面對質疑」密集帶風向，並隨疫情爆發攻擊陳時中，揚言「打垮指揮中心」，接著在臉書用本名反控鄉民製造假新聞，上演親中反台鄉民戲碼，一個月後就被識破。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2019/05/26 - 2021/05/25 )

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年5月26日至2021年5月25日。



