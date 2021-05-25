發文讓民進黨上上下下都關注？黃暐瀚：到底誰在亂台灣

昨天有綠營人士指控PTT鄉民出現中共同路人在進行認知作戰，攻擊疾管署，鄉民於傍晚展開逆襲，查出帳號竟是親綠網路寫手林瑋豐自導自演，並搜出他的妻子在民進黨社群中心任職；資深媒體人黃暐瀚今天上午在臉書質疑，你的發文有這麼大的影響力，重要到讓民進黨上上下下，都關注到，你在「擾亂台灣」？到底誰在亂台灣？

黃暐瀚表示，其實，在網路上「反串」或說「自導自演」的林瑋豐，他是不是民進黨網路部副主任楊敏的先生？是不是民進黨不分區立委范雲的學生？不是那麼重要。先別管他是誰？先看看他做了什麼。

黃暐瀚指出，長期在臉書上（可辨識），稱讚蔡總統，支持民進黨。卻換一個大家「不認得」的帳號，在PTT上，讚賞習近平，辱罵民進黨政府團隊，還要大家刪掉疾管家app，打「中國疫苗」，要陳時中下台。

黃暐瀚說「我不管你是反串？還是自導自演？這不重要」。重要的是，這個林瑋豐，他在「搞亂台灣」。

黃暐瀚批評，嫌台灣人不夠恨中國大陸？就上網捏造一些令人討厭中國大陸的言論出來；怕大家不夠討厭某個政治人物，就上網假裝自己「非Ｘ不投」，捏造出一些激進狂烈的言論，加速中間選民對這個政治的厭惡，主動離開。「然後，你說你反串？」

黃暐瀚質疑，反串到蔡總統也發文挺疾管家，指揮中心也挺疾管家，立委也發文痛批台灣有人唱衰疾管家。昨天之前，誰認識你？你的發文有這麼大的影響力，重要到讓民進黨上上下下，都關注到，你在「擾亂台灣」？到底誰在亂台灣？（是第五縱隊？還是瘋狂網軍？）

黃暐瀚指出，這些人，自以為能一手遮天，能呼風喚雨，能選戰皆贏。確實，這方法也許打選戰很有用。但，受傷的是台灣，台灣因這些網路蟑螂，變得更仇恨，更對立，更亂，更沒力量。你以為你愛台灣？其實你在害台灣。