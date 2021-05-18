停電應先停工業電 專家懷疑台電搞鬼

台灣會停電是因為台電調度電力不當！綠色消費者基金會秘書長方儉18日於監察院前陳情並進行直播指出，全台有近58GW的裝置容量，因此不會缺電，他質疑，13日和17日的停電「台電是有計畫的惡意停電，給蔡總統難看，而不是有計畫的限電」。他呼籲監察院應調查台電裝置容量的真實性及調度情況等，把真相告訴民眾。

停電不代表缺電

「停電就是缺電，這是錯誤的觀念。」方儉表示，很多人覺得停電就等於缺電，代表電廠不夠，必須要蓋新的電廠、核電廠；台電13日也說不缺電，但民眾在停電等於缺電直覺下，會認為是台灣缺電。

方儉指出，根據官方提供的能源統計月報，全台有近58GW的裝置容量，而全台用電尖峰41GW，中間還多17GW，而17日最多用38GW，這是瞬間的用電尖峰，照理來說，並不會缺電；部分環保團體人士說，晚上太陽能不發電，風力發電也不行，又沒水，但太陽能占6GW、風力占0.8631GW、水力占2GW，再生能源全部加起來也大約9GW，也還有49GW的發電能力。

方儉進一步說明，17日晚間用電尖峰34GW，即使有20%的機組大修、不能發電，也還有40GW，要應付17日晚上的用電應該還是綽綽有餘，所以是真的不缺電；台電有很多電廠可用，但卻不發電，台電解釋說，是因為環保因素不發電，如果是因為環保因素的話，這些電廠就應該關閉、被淘汰，而不是繼續使用舊的發電廠。

應先限用電大戶的電

既然不缺電，為何台電不斷告訴大家缺電？方儉表示，電量用的多，台電就故意把備用容量提高、機組多開，但最多只開到41GW，台電可以任意調整備用容量，像在週六最大供電能力是29.5GW、週日是28GW，週一則變成34GW，「每次都可以調到電力緊張的樣子。」

「真的缺電也不會停電。」方儉強調，根據《電源不足時期限制用電辦法》，限電是從5000瓩以上用電大戶開始限電5%，第二輪是1000瓩以上未超過5000千瓩用戶大戶開始限電5%，且是「限電」不是「停電」，到第六輪才會是全台住戶分區輪流停電，換句話說，13日和17日都是非法分區輪流停電，他質疑，「台電是有計畫的惡意停電，不是有計畫的限電。」

懷疑為惡意停電

方儉呼籲，監察院應調查台電的裝置容量的真實性、可用性、近年各發電機組營運的可用率和發電率等，以及相關調度情況，13日和17日停電發生在就職紀念日5月20日前，很可能有陰謀，國安局應介入調查，「這樣的危害可能比100個匪諜對政府的打擊更大」，他不想製造白色恐怖，但希望把真相告訴大家。

方儉受訪時再度強調，他質疑5月13日、17日的停電是計畫的惡意停電，趕在總統就職的520一週年前製造動亂恐慌，這涉及到國安問題，必須正視。

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