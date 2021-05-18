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2次跳電難幫開脫 綠委紛要台電檢討

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
興達電廠2次跳電，連執政黨自家立委都看不下去、難以護航。圖為綠委洪申翰。（Photo by 洪申翰立委臉書）
興達電廠2次跳電，連執政黨自家立委都看不下去、難以護航。圖為綠委洪申翰。（Photo by 洪申翰立委臉書）

「難道出門染疫或宅在家沒電，只能二選一嗎？」17日興達電廠2度停電時，內湖、南港頻傳無預警停電，讓選區民進黨立委高嘉瑜不滿發文，批評台電為何要針對自己選區？台南綠委陳亭妃也呼籲台電，不要拿一堆理由解釋；而過去有環團經歷的綠委洪申翰，更要求台電必須檢討電力系統的風險管理能力。

停電當下大表不滿

17日下午興達電廠2度跳電，雖然是CD組隨機停電，台北晚上也有一些CD組電戶並未停電，但停電的區域多集中在內湖、南港，這也讓選區綠委高嘉瑜不滿在臉書發文，痛批台電是否認為內湖人好欺負，並質疑為何北北區第一輪停電名單中，幾乎9成都在內湖？

而在台電召開記者會，表示由於防疫關係，導致許多民眾在家讓用電量攀升時，高嘉瑜隨後更在自己臉書底下留言，不滿批評台電把停電的理由怪罪給全民宅在家，「難道出門染疫或宅在家停電，只能二選一嗎？」。該貼文獲得2.3萬個讚，該則抱怨留言更有將近2300人按讚。

紛紛要台電檢討

民進黨立委陳亭妃18日受訪時指出，無論是歲修，或是麥寮有沒有併聯，甚至是現在民眾因為疫情宅在家，讓所有的用電量急速升高，這些都不是理由。她坦言，1個禮拜停電2次，大家都無法接受，連蔡英文總統都說她無法接受了。所以她催促台電應該找出問題，而不是用一些沒有人聽得下去的理由解釋。

在第1次跳電中為台電辯解，是輸電配電的電網故障，不是發電機組不足的問題的綠委洪申翰，這次針對17日興達電廠2次跳電特別在臉書發文，要求台電必須做出嚴厲的檢討，並大幅提升面對極端氣候的應變能力。他認為停電最大的原因，是因為歲修安排沒有將極端氣候情境充分考慮造成。

他強調，面對未來可能更加劇的氣候風險，我們確實需要大幅提高風險管控能力，除了不要再犯電網電廠運作的人為疏失，更需要增加可以快速應變跟升降的機組跟電力方案（如：燃氣、儲能跟水力），以及把高溫、缺水等極端氣候情境，考慮到電廠的管理與排程中，否則電力系統將承受比過去更大的風險。

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停電 興達電廠

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