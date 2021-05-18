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影／擱淺了！ 日月潭配合發電後水位過低 兩船卡潭中

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭全力支援發電，晚間8時許不但伊達邵碼頭無法停靠船隻，兩艘船因不及離開，甚至一度發生擱淺。圖／讀者提供
日月潭全力支援發電，晚間8時許不但伊達邵碼頭無法停靠船隻，兩艘船因不及離開，甚至一度發生擱淺。圖／讀者提供

全台昨晚電力吃緊，日月潭水力抽蓄機組全部出動，力戰6小時功成身退，但晚間8時許船家驚呼，「日月潭破732公尺以下了！」不但伊達邵碼頭登陸棧道，無法停靠船隻，而大竹湖進水口與土亭仔半島連結水域，兩艘船因不及離開，甚至一度發生擱淺，水道船隻無法通行。

大觀電廠副廠長曾東釗表示，日月潭水庫建成以來，目前水位下探734公尺，從未遇過如此低水位，從3月初開始，日月潭配合中水局調度放流，但水庫目前只保留3463萬立方公尺的儲水，在維持水力發電廠要基本運作下，要一直撐到6月底，之後若再無進水，日月潭已無法再供給多餘水源給下游了。

曾東釗說，日月潭大觀電廠的發電入水口的水位是727公尺，為了維持日月潭水力發電廠10部水力機組運作，台電已定出最低安全擋蓄發電水位732公尺，在國內電力吃緊時，已在線上運轉的機組可在1分鐘內完成完成快速救援，待機的機組能在5分鐘內並聯，可保障最高260萬瓩的裝置備載容量，扮演國內最主要的輔助替代電力。

明潭電廠副廠長許福來說，大觀、明潭10部機滿載約需2000萬噸水量，抽蓄機組仍可於731.8至727.5公尺之間發電、抽蓄運轉，但救援上場只能撐6小時，待下池水庫滿水位，就只能暫停發電，以保留寶貴的水源。

日月潭全力支援發電，晚間8時許不但伊達邵碼頭無法停靠船隻，兩艘船因不及離開，甚至一度發生擱淺。圖／讀者提供
日月潭全力支援發電，晚間8時許不但伊達邵碼頭無法停靠船隻，兩艘船因不及離開，甚至一度發生擱淺。圖／讀者提供

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