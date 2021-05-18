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內湖人停電無辜？王浩宇痛罵高嘉瑜「自私的天龍人」

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委高嘉瑜砲轟內湖又停電，引來前議員的口水戰。圖／擷取自高嘉瑜臉書影片
民進黨立委高嘉瑜砲轟內湖又停電，引來前議員的口水戰。圖／擷取自高嘉瑜臉書影片

昨(17)日疫情暴增333人本土病例，晚間又因興達電廠造成全台各縣市大停電，在悶熱的天氣下，民眾罵聲連連，立委高嘉瑜昨晚在臉書砲轟質疑，為何北北區第一輪停電名單幾乎9成都在內湖？並認為上次是人為疏失，這次又是為什麼？她怒轟，「當內湖人塑膠嗎？」並認為台電董事長該下台了。

前桃園市綠營議員王浩宇隨後在臉書回嗆高嘉瑜，稱內湖人停電好無辜？認為台北市是台灣家戶平均用電最高的城市之一，但包括內湖也沒在發電，用的電都來自新北、桃園、台中及高雄這些地方供應，期間產生的核廢料及空汙問題全留給外地人，自己的耗電量卻是全國第一。他砲轟高嘉瑜此番說法真是「自私的天龍人」，相較於台北人，南部人發電還停電，豈不是更無辜？

王浩宇並在留言區開砲：「有這種立委，還需要敵人嗎？...很多原因綜合在一起而出了這個狀況。罵台電是最廉價的，但千金難買早知道，要怎樣知道這些狀況都會發生呢？因為要討好憤怒的民眾而跟著國民黨亂罵、讓核終撿到槍抹黑政府，這樣的委員真的好棒棒。」

對於昨晚停電的問題，台電表示，主因是分區輪流停電，與513大停電成因不同，昨晚因供電不足，導致必須降載以保護系統。

停電 興達電廠

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