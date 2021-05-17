中彰投雲嘉限電影響近20萬戶 外出等復電仍戴口罩

今天用電量持續攀升，全台再次分區限電，中彰投與雲嘉地區，共影響近20萬戶。台中市多處地區停電，不少民眾戴著口罩走出門外等待復電，市區路燈與號誌停擺，警方協助指揮交通。

今天晚間8時左右國家警報大響，台電表示，晚間8時10分因負載突升，供電能力不足，8時50分執行分區輪流停電，C、D組進行第一輪限電，全台影響戶數為66萬戶。

台電台中區營業處表示，第一輪分區輪流停電有西屯區、清水區、大甲區、龍井區、沙鹿區、梧棲區、烏日區、南屯區、大安區等，影響約10萬1615戶，台中市消防局則接獲4件電梯受困案，經消防人員出動，已協助3人脫困。

因夜間氣溫仍相當悶熱，台中市區部分區域停電後，民眾紛紛戴著口罩走出門外等待復電，梧棲區部分區域停電，路燈與交通號誌都停擺，陷入一片漆黑，台中市警察局已緊急派員協助交通指揮。

彰化縣第一輪停電區域包含線西鄉、和美鎮、伸港鄉部分地區，台電彰化區營業處表示，影響2萬1931戶；台電南投區營業處表示，第一輪輪停組別為D組，影響4萬7687戶，停電50分鐘，地區有南投縣南投市、草屯鎮、埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉。

嘉義地區在台電停電簡訊尚未發送前，就已部分地區停電；嘉義市晚間約8時，出現多處路燈不亮，西區列為第一輪停電。嘉義縣則是朴子市及太保市為停電區域，但中埔鄉部分地區也停電。雲林縣分區輪流限電停電第一輪停電範圍，包括褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉、口湖鄉、四湖鄉等區域。

嘉義縣市預計停電戶數3705戶，雲林停電戶數約1萬3000多戶，嘉義市獲報2起電梯受困，消防局已出動救援。

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