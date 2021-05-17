快訊

獨／「台塑沒按計畫發電造成缺電」 台塑怒斥台電說謊栽贓

中彰投雲嘉限電影響近20萬戶 外出等復電仍戴口罩

中央社 / 台北17日綜合報導

今天用電量持續攀升，全台再次分區限電，中彰投與雲嘉地區，共影響近20萬戶。台中市多處地區停電，不少民眾戴著口罩走出門外等待復電，市區路燈與號誌停擺，警方協助指揮交通。

今天晚間8時左右國家警報大響，台電表示，晚間8時10分因負載突升，供電能力不足，8時50分執行分區輪流停電，C、D組進行第一輪限電，全台影響戶數為66萬戶。

台電台中區營業處表示，第一輪分區輪流停電有西屯區、清水區、大甲區、龍井區、沙鹿區、梧棲區、烏日區、南屯區、大安區等，影響約10萬1615戶，台中市消防局則接獲4件電梯受困案，經消防人員出動，已協助3人脫困。

因夜間氣溫仍相當悶熱，台中市區部分區域停電後，民眾紛紛戴著口罩走出門外等待復電，梧棲區部分區域停電，路燈與交通號誌都停擺，陷入一片漆黑，台中市警察局已緊急派員協助交通指揮。

彰化縣第一輪停電區域包含線西鄉、和美鎮、伸港鄉部分地區，台電彰化區營業處表示，影響2萬1931戶；台電南投區營業處表示，第一輪輪停組別為D組，影響4萬7687戶，停電50分鐘，地區有南投縣南投市、草屯鎮、埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉。

嘉義地區在台電停電簡訊尚未發送前，就已部分地區停電；嘉義市晚間約8時，出現多處路燈不亮，西區列為第一輪停電。嘉義縣則是朴子市及太保市為停電區域，但中埔鄉部分地區也停電。雲林縣分區輪流限電停電第一輪停電範圍，包括褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉、口湖鄉、四湖鄉等區域。

嘉義縣市預計停電戶數3705戶，雲林停電戶數約1萬3000多戶，嘉義市獲報2起電梯受困，消防局已出動救援。

停電

延伸閱讀

影／無預警停電內湖一片漆黑 鹹酥雞店摸黑持手電筒繼續炸

台灣五天內停電兩次 卓榮泰質疑行政院「三接再外推」

台電第一輪分區限電 台北市4.4萬戶受影響

5天內2度停電 藍委點名王美花下台

相關新聞

黃士修爆明天恐再停電 台電已勸說工業廠商暫停產線

全台在5天內經歷2次無預警大停電，核四公投領銜人黃士修在臉書以「阿公店」諧音嗆蔡英文：「小英總統，『啊供電』又出事了！」...

517全台大停電 高雄市區一片漆黑民眾紛紛跑出屋外

今天中午由於高雄興達電廠一號機因為鍋爐燃燒管理系統模組故障停機，加上今晚傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩，雖然已...

台電分區輪流停電 中和區部分路段一片漆黑

天氣炙熱，今天下午用電需求持續攀高，傍晚十九時三十分負載仍達3487.2萬瓩。高雄興達電廠1號機下午因鍋爐燃燒管理系統模...

蔡英文為大停電二次致歉 國民黨：不會是最後一次

全台5天內發生2次大停電，蔡英文總統晚間在臉書再度道歉。國民黨文傳會主委王育敏表示，4天前道歉，4天後又大停電，這樣的道...

蔡英文執政發生3次大停電 國民黨酸：有政府「暗眠摸」

既513全台大停電後，才過5天又再度分區停電。國民黨在臉書諷刺，「看清楚了！蔡政府正在示範，7天內大停電2次」、「有政府...

獨／「台塑沒按計畫發電造成缺電」 台塑怒斥台電說謊栽贓

台灣今晚部分地區無預警停電後，台電緊急召開記者會說明缺電的原因，台電三度提到缺電的一個關鍵因素是台塑集團位於雲林麥寮的三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。