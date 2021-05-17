台電第一輪分區限電 台北市4.4萬戶受影響
台電今天晚間通知將實施分區限電，台北市停電範圍包含信義區、松山區、內湖區、中山區等4萬4324戶，預計晚間9時40分復電。北市府提醒民眾盡量不要搭乘電梯。
台電表示，今天下午因興達電廠1號機故障跳機，加上下午因氣候炎熱，用電需求持續攀升，傍晚7時30分負載遠超過平常夜間用電，系統自晚間8時啟動自動保護設備動作。
台電指出，8時50分開始執行分區輪流限電，第一輪限電時間至9時40分，台北市停電區域為信義區、松山區等6450戶，以及內湖區、中山區等3萬7874戶；將視電力供需平衡狀況決定是否進行第二輪限電。
內湖區內湖里里長許昌華表示，內湖里部分街道在晚間8時左右突然停電，街上黑壓壓一片，紅綠燈也熄滅了，還好警方反應很快，馬上就出來指揮交通。
港墘里里長魏景城說，里內部分區域在台電通知之前就突然停電，還好緊急照明燈平時都有充飽電，目前沒有傳出災情，但不知道電什麼時候回來。
台北市政府提醒民眾，盡量不要搭乘電梯，並注意用火用電安全。
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