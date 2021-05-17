分區停電 全國40件電梯受困無人傷亡
全台再次分區停電，消防署今晚表示，這次區域性停電已造成40件電梯受困案件，其中28件已處理完畢，還有12件處理中，並無人員傷亡。
今晚8時左右國家警報大響，台電表示，晚間8時10分因負載突升，供電能力不足，8時50分執行分區輪流停電。
根據消防署截至今晚8時37分的最新統計資料顯示，晚間區域性停電造成全國40起電梯受困案件，其中28件已處理完畢，12件處理中，並無人員傷亡。
分別為台北市4件，3件處理完畢、1件處理中；新北市16件，10件處理完畢、6件處理中；桃園市1件，已處理完畢；台中市2件，1件處理完畢、1件處理中；台南市2件，1件處理完畢、1件處理中；高雄市6件，4件處理完畢、2件處理中。
以及基隆市4件，均處理完畢；新竹市1件，處理中；宜蘭縣1件，處理完畢；花蓮縣3件，均處理完畢。
消防署說，已和各縣市救災救護指揮中心保持密切聯繫，掌握可能災情狀況。
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