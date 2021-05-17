快訊

七天內兩次分區限電 台電承認：供電不足

為什麼又是CD組分區停電？台電晚間說明原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台電大停電／電不夠了 要等明天核三歲修機組救援

聯合報 / 王茂臻
513全台大停電陰影還在，今晚又出現停電狀況，高雄市大順二路一帶今晚黑漆漆。記者劉學聖／攝影
513全台大停電陰影還在，今晚又出現停電狀況，高雄市大順二路一帶今晚黑漆漆。記者劉學聖／攝影

四天之內，台電再度無預警限電。台電說，興達故障機組升載太慢，電確實不夠，寄望明天核三歲修機組加入供電，解決電不夠的窘境。

國內能源業者指出，興達故障機組僅50萬瓩，這樣的機組跳機就會造成供電不足，代表國內的電真的是很緊張。他評估，近期用電量頻創新高，加上5月歲修機組多，以及水力發電受限，造成這一波供電吃緊。

核三明天歲修機組升載必須在用電尖峰前完成，否則供電仍很緊張。台電表示，已協調更多歲修機組即早加入供電行列。

停電 興達電廠

相關新聞

七天內兩次分區限電 台電承認：供電不足

513大停電餘悸猶存，台電今（17）日晚間又緊急宣布分區限電，台電晚間9時召開線上記者會，由台電董事長楊偉甫率隊道歉。台...

為什麼又是CD組分區停電？台電晚間說明原因

興達電廠升載不及，國家警報再度狂響，台電表示，預計自晚間20時50分起開始採取分區輪流供電機制，仍由與513當日同樣的C...

停電惹民怨沸騰 台電9點直播記者會回應

一周兩度大停電，高雄等各地街道一片漆黑，各地發生多起電梯受困案，民怨沸騰，台電表示，今日晚間9：00針對停電將召開線上直...

1周2次全台分區停電 蘇貞昌道歉了

全台再次分區限電。行政院長蘇貞昌今天表示，請國人同胞留意台電相關訊息，並注意出入安全，儘量不要使用電梯，因分區停電造成民...

間停電無關分區停電組 台電預估台東1萬1656戶受影響

台電今晚發布緊急停電通知，台東營業處預計第一輪停電時間從8點50分到9點40分，共1萬1656戶受影響，但金峰鄉嘉蘭村8...

1周2次大停電 朱立倫問蔡總統：你說台灣不缺電？

全台5天內發生2次大停電，國民黨前主席朱立倫在臉書質疑，「一周2次大停電，你說台灣不缺電？」他呼籲蔡政府，「誠實的能源政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。