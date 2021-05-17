台電大停電／電不夠了 要等明天核三歲修機組救援

四天之內，台電再度無預警限電。台電說，興達故障機組升載太慢，電確實不夠，寄望明天核三歲修機組加入供電，解決電不夠的窘境。

國內能源業者指出，興達故障機組僅50萬瓩，這樣的機組跳機就會造成供電不足，代表國內的電真的是很緊張。他評估，近期用電量頻創新高，加上5月歲修機組多，以及水力發電受限，造成這一波供電吃緊。

核三明天歲修機組升載必須在用電尖峰前完成，否則供電仍很緊張。台電表示，已協調更多歲修機組即早加入供電行列。

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