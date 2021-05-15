513大停電 台電估賠4.7億

經濟部昨（14）日針對513大停電進行事故初步調查報告說明，證實是台電員工誤開隔離開關所造成。經濟部長王美花表示，台電董事長楊偉甫已自請處分，但她強調「不管是台電董事長或我個人，我們都沒有把這件事情（究責）放在心上」，現階段先將調查工作完成，究責等調查出爐再決定。

有關停電賠償方面，台電表示，受影響用戶電費扣減方案將分為兩種，一為工商業用戶，合計有6,300戶，扣減方式為5月基本電費打九五折；一般住宅則是直接以5、6月整體電費打九五折，約有415萬戶；總賠償金額約4.7億元，超過2017年815大停電賠償3.6億元，但未超過1999年729大停電近30億元賠償紀錄。

台電解釋說，815是因中油供氣失誤造成停電，這次停電為台電責任，選擇從優賠償；楊偉甫補充表示，513停電時間也較815長，所以賠償金額也較多。

台電指出，高雄路北超高壓變電所正配合興達電廠新機組未來輸送電力所需，進行輸電線路容量擴充提升工程。台電同仁在13日下午進行竣工檢查測試時，誤操作隔離開關，造成興達電廠四部機組跳機，供電量瞬間減少220萬瓩，影響415萬戶，直到20時恢復正常供電。

而經濟部是否在第一時間就掌握匯流排故障是人為疏失，王美花未正面回應，僅說昨日台電、國營會及電力專家到現場調查才證實屬於人員疏失。

王美花說，這起事件讓政府認識到台灣電網穩定跟韌性的重要性，故將成立「電網強化改善小組」，她擔任召集人，邀請國內電力學者改善電網系統性風險。台電則表示，將加強相關員工標作訓練及設備防呆機制。

但外界質疑，事故發生時備轉容量為10.01%，不應該興達電廠跳機就造成全台大停電。台電解釋，供電量瞬間減少約220萬瓩一定會發生停電。即使備轉容量充足，遇上大型機組歲修，光電、風電發電量低於預估值，水力發電又因考量台灣水情不佳不敢貿然使用，只能等到燃氣、燃煤機組重啟到滿載，因而導致近六小時後才復電。

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