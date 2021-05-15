一個小按鈕 凸顯穩定供電老問題

513大停電事故調查出爐，經濟部與台電坦言是台電員工誤觸隔離開關，導致全台超過400萬戶受影響，台電因此損失約4.7億元。

但距離2017年815大停電僅四年，當時是一個電動閥門疏失導致「斷氣」2分鐘，引起全台大停電，兩起事件都可以歸責於個人操作疏失，但若一個小小按鈕、閥門失誤就足以癱瘓全台電力，難道政府不應該提出更系統化的解方嗎？

經濟部長王美花昨日喊出要組「電網改善強化小組」，改善台灣電網；台電則說會加強員工訓練、懸掛警示牌及防呆機制。這些解方似乎煞有其事，然而卻是「頭痛醫頭」的表面處理。

首先，台電在意外之前就理應要求相關「基本功」，假設確實有，那效果可見不顯著；若無，那麼台電對於供電安全重視程度則更應該檢討。再者，早在815大停電後，時任行政院長林全便喊出組「電力系統總體檢小組」，一年內提出診斷報告；政府隨後提出「智慧電網總體規畫方案」，並訂下在2020年強化電網供、需、事故處理等彈性調度能力。

以結果看來，這些方案都未解決台灣電網系統性風險，相關報告恐早已束之高閣、積累厚厚的灰塵的。蔡政府對台灣「五缺」問題頻頻信心喊話；然而只要諸事不順，就先拿個人疏失當祭旗、折損官員，而後以大拜拜宣示「總體檢」，過了一個815又來個513，如何能能期待一個穩定供電的台灣？

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