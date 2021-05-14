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全台停電爆民怨！ 他反讚好「3大現象」引共鳴：好有溫度

聯合新聞網 / 綜合報導
全台13日大停電，造成大批民眾不滿，但一名網友點出停電的「3大好處」，引發討論。 圖擷自facebook
全台13日大停電，造成大批民眾不滿，但一名網友點出停電的「3大好處」，引發討論。 圖擷自facebook

台電興達電廠13日因事故停機，造成各地大停電，受影響的用戶範圍遍及全台，許多商家和居民怨聲四起，台電和經濟部長王美花則出面致歉。不過，一位民眾卻指出，他觀察到停電時的「3大現象」，並直呼「停電真好」，引起網友熱議。 

513全台大停電，直到晚間8時才正式恢復，造成許多民眾不滿，但一位網友在臉書「爆怨2公社」發文分享，當停電發生時，原先不相往來的鄰居，意外開始交頭接耳、逐漸熱絡；而馬路上，因為停電無法正常運作紅綠燈的街道，行車開始禮讓對方；停電導致網路中斷後，飯桌上的一家人不再看手機，開始聊著今天發生了什麼事。

看見停電後與平常不同的種種現象，讓該網友深深感到「停電真好」。僅81字的文章曝光後，湧入近7千人按讚，許多民眾熱烈回應「昨晚真的感受到那種熱絡的感覺」、「人與人之間的連結又再次的緊密了」、「這時候大家真的都守秩序起來」、「很像回到小時候」、「偶爾停電好像也不錯」、「少了電力，多了溫度」、「大家都出來聊天話家常」、「好像有點道理」。

不過也有許多網友批評「市區一堆差點出車禍的」、「不好，快熱死了」、「看來又一個熱暈出現幻覺了」、「停三天，你就不會這樣想了」、「已經第三輪停電了，可以饒過我們嗎」；不少人則說「疫情期間真不適合交頭接耳」、「怕居家隔離的也跑出來」、「啊社交距離呢？」等，憂心疫情漏洞也隨之出現。

停電 興達電廠

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