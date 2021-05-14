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當特斯拉遇上大停電！有人哭沒法充電 有人逆向思考睡車上露營

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為特斯拉Model X充電示意圖。路透
圖為特斯拉Model X充電示意圖。路透

昨天疫情大爆發，帶著恐懼的心情回家，你又被大停電困住了嗎？一場大停電讓全台灣怨聲載道，台電初步預估，受影響的工商業用戶6300戶、一般住家415萬戶，總計電費賠償約4.7億元。各地災情頻傳，有人被困電梯，有店家無法做生意，也有電動車車主因為無法充電，成為受災戶。

有位車主在臉書社團TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群貼文抱怨，說他家停電，所以開車出門趕去充電站充電，才充了30秒就遇到停電，讓他很憋，大嘆「還是回家好！」引起一波討論。有人建議他「經驗值保持20％以上」。

這波停電規模驚人，有位女車主關心起「大停電超充還能充嗎」的問題，車主紛紛回報。「沒有不斷電系統」、「銅鑼科學園區的可以充」、「開油車遇到停電的加油站也不加油吧」、「台大超充還能正常充」、「要看多大規模，基本上要讓超充全面停擺，除非是像921那樣毀掉整個電網」、「台灣的超充沒有加上Powerpack，所以只要斷電就沒輒了！」

因為家裡沒電沒冷氣，有車主揚言開啟特斯拉露營車模式，「如果晚上又停電，我決定到車上去睡覺！」、「枕頭、床墊、科技被要先準備好」、「我也是，充電中」、「已在車上看YouTube吹冷氣」、「這時候有冷氣真好」。

停電 興達電廠

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