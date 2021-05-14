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全台停電因電網老舊？ 她揭背後隱憂：跟不上未來趨勢

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，造成13日全台大停電。圖為興達電廠。記者劉學聖／攝影
高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，造成13日全台大停電。圖為興達電廠。記者劉學聖／攝影

台電興達電廠13日因事故全廠停機，系統供電不足，影響範圍遍及全台，造成約400萬戶停電。對此，財經背景出身的網紅胡采蘋表示，台灣的電網過於老舊，早該重新設計，但卻因未來的能源政策搖擺不定，導致遲遲未進行汰換；她也憂心，若這樣的狀態持續，台灣恐怕難以發展電動車產業，跟不上世界腳步。

針對13日全台發生停電，胡采蘋在臉書發文表示，其實台灣的電網已經相當老舊，早該進行汰換，問題在於若要重新鋪設電網，得先考慮未來的供電方式。她進一步舉例，不論是維持傳統的「基載配非基載」或改用「分散式智慧電網」，都和能源運用效率、發電類型大有相關，因此設計上也完全不同。

胡采蘋指出，以當前趨勢來看，全世界大多國家將在2030至2040年間，禁止使用燃油車，全面改售電動車，屆時每一戶的停車位都需要自己的充電樁，但以台灣電網設備的現況而言，如果每個車主同時充電，恐怕會導致周圍區域無法正常供電，甚至好幾條街同時跳電，基本上「根本不可行」。

胡采蘋表示，在台灣當前的電網下，除非有錢到能發展個人發電系統，否則想為電動車充電，通通只能排隊使用社區的共用充電裝置，不可能像充手機一樣「想充就充」；她也直言，這樣的狀態根本無法支撐電動車廣泛使用，甚至成為市場主流，更不用說要發展相關產業來創造工作機會。

胡采蘋提到，電網汰換這類專業問題，她認為不該透過公投表態，因為大多人民都沒有相關認知，若執意公投解決，可能成為惡化未來整體供電系統的「最大元兇」；文末，她則再次強調，電網是重要的基礎設施，該如何設計和更新，得先擁有對未來世界的認識和對經濟的預期，然而我國的能源政策走向極不確定，連帶導致電網更新作業幾乎停擺，恐怕是比停電還更需重視的議題。

停電 興達電廠 胡采蘋 電動車

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