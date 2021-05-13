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找不到家中電費帳單怎麼辦？這3方法也能查詢限電組別

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾倘若已把帳單丟失，台電還提供額外三種查找方式，讓民眾輕鬆知道住家或辦公室何時限電。 圖／翻攝自台電官網
民眾倘若已把帳單丟失，台電還提供額外三種查找方式，讓民眾輕鬆知道住家或辦公室何時限電。 圖／翻攝自台電官網

今天下午2點37分，台電興達電廠因事故全廠停機，系統供電能力不足，造成全台性停電。為確保電網安全，台電實施三輪分區停電，今年分區停電組別為C組和D組，每次時間約50分鐘。

消息曝光後，全台民眾無不崩潰，要知道自己是否在限電名單內，除了可找出電費帳單進行核對外，倘若已把帳單丟失，台電還提供額外三種查找方式，讓民眾輕鬆知道住家或辦公室何時限電：

一、透過台電官網首頁進入「限電資訊揭露系統」，以電號、用電地址查詢，手機也能支援該網站；

二、撥打台電1911客服專線，由客服人員協助查詢；

三、查詢新聞媒體或村里辦公室張貼之公告。

然而或許是停電消息來得太突然，加上這次停電影響規模已直追2017年的815大停電，因此現階段台電官網正處於當機狀態，網友紛紛在臉書、PTT、Dcard等社群網站留言哀嚎「官網上不去啊」、「公告到底要去哪裡找呢」，還有網友在台電粉專留言大罵：「把官網貼的公告貼在這很難嗎，還是你們自己也不能進」？

有網友在台電粉專留言大罵。 圖／翻攝自台電臉書粉絲團
有網友在台電粉專留言大罵。 圖／翻攝自台電臉書粉絲團

停電 興達電廠

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