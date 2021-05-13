路竹變電所故障釀停電 陳其邁：興達電廠陸續升載

高雄路竹路北超高壓變電所今天匯流排故障，導致興達電廠跳機停電，影響全台百萬戶。高雄市長陳其邁表示，台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載。

台電表示，因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

其中，第一輪限電時間為下午3時至3時50分，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間為下午3時50分至4時40分，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。至於是否進行第三輪限電，需視恢復供電情況而定。

對此，高雄市政府表示，下午3時20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」，各局處待命中，請民眾有狀況撥打119。

陳其邁表示，已跟興達電廠、台電董事長楊偉甫取得聯繫，掌握事故原因以及事故情形，包括興達電廠4部機組跳脫，其中燃氣、燃煤各2部，才造成系統頻率驟降。台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，針對C組與D組輪流停電。

陳其邁指出，台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載，包括苓雅、小港、仁武、大寮、前鎮將會陸續恢復供電。而市府交通局、警察局，也已在路口維持交通，目前治安順暢、供水正常，高市25家急救責任醫院運作正常。

為配合南部工業與電力需求，興達火力發電廠民國60年代興建，位於高雄市興達港南側，裝設有以燃煤為主的4部機組，以及以天然氣為燃料的5部複循環機組，裝置容量合計約432.6萬瓩。但因空污問題，高市府近年來表示，希望興達電廠燃煤機組能於2025年除役。

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