快訊

興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

路竹變電所故障釀停電 陳其邁：興達電廠陸續升載

中央社 / 高雄13日電
興達電廠跳機停電，影響全台百萬戶。高雄市長陳其邁表示，台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載。 圖／高雄市政府提供
興達電廠跳機停電，影響全台百萬戶。高雄市長陳其邁表示，台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載。 圖／高雄市政府提供

高雄路竹路北超高壓變電所今天匯流排故障，導致興達電廠跳機停電，影響全台百萬戶。高雄市長陳其邁表示，台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載。

台電表示，因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

其中，第一輪限電時間為下午3時至3時50分，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。第二輪限電時間為下午3時50分至4時40分，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。至於是否進行第三輪限電，需視恢復供電情況而定。

對此，高雄市政府表示，下午3時20分一級開設「高雄市0513停電災害應變中心」，各局處待命中，請民眾有狀況撥打119。

陳其邁表示，已跟興達電廠、台電董事長楊偉甫取得聯繫，掌握事故原因以及事故情形，包括興達電廠4部機組跳脫，其中燃氣、燃煤各2部，才造成系統頻率驟降。台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，針對C組與D組輪流停電。

陳其邁指出，台電已緊急搶修設備，目前燃氣跟燃煤機組陸續升載，包括苓雅、小港、仁武、大寮、前鎮將會陸續恢復供電。而市府交通局、警察局，也已在路口維持交通，目前治安順暢、供水正常，高市25家急救責任醫院運作正常。

為配合南部工業與電力需求，興達火力發電廠民國60年代興建，位於高雄市興達港南側，裝設有以燃煤為主的4部機組，以及以天然氣為燃料的5部複循環機組，裝置容量合計約432.6萬瓩。但因空污問題，高市府近年來表示，希望興達電廠燃煤機組能於2025年除役。

停電 興達電廠 陳其邁

延伸閱讀

應變停電危機 陳其邁：高雄市成立一級開設應變中心

陳其邁要蓋十座運動中心 議員批身障運動平權不合格

影／基隆女攤商到過高雄進香 56人匡列暫無發燒

影／國中會考將屆 陳其邁要求防疫做到滴水不漏

相關新聞

興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

今天513大停電台電預估實施三輪分區停電，影響617萬戶，這次的停電影響規模已直追2017年的815大停電，當時約有66...

停電20分鐘台電備轉容量竟顯示「綠燈」 黃士修批造假

興達電廠燃煤機組跳機，今天全台多地大規模停電並分區輪流限電，不過在跳電後20分鐘後，台電官方網站卻顯示當下的備轉容量是「...

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電時間出爐 影響224萬戶

全台大停電衝擊再擴大！第三輪限電時間出爐，將於16:40~17:30，限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。

為何興達電廠故障全台停電？朱立倫質疑備轉容量率造假

高雄興達電廠跳電導致全台大停電，國民黨前主席朱立倫在臉書質疑台電今日備轉容量率顯示10.01%，亮綠燈標示供電充裕，興達...

停電原因找到了！高雄路竹路北超高壓變電所故障 興達四部機組跳脫

今天下午2時37分高雄興達電廠全廠停機，全國從下午3時起分區停電。台電表示，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興...

興達電廠事故全台大停電 第一、二輪限電影響近400萬戶

興達電廠事故全台大停電，台電稍早公布第一輪和第二輪限電時間，影響近400萬戶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。