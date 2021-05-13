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停電後才收到警報網友氣炸 內容讓他更火「怎麼停要講啊」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為屏東縣潮州鎮公所下午3點停電，4點已復電。記者劉星君／翻攝
圖為屏東縣潮州鎮公所下午3點停電，4點已復電。記者劉星君／翻攝

高雄興達電廠今（13）日下午因為燃煤機組跳機，導致全台各地大規模停電，台電也實施分區輪流限電，多數民眾也都從手機收到國家級警報通知，但有網友看了內容後卻氣炸，發文痛批訊息傳送慢半拍，內容也沒有告知如何分區停電，貼文也引起其他人不同意見爭論。

民眾大多在下午3點過後收到警報簡訊，內容寫著14時37分興達電廠因事故全廠停機，預計15時執行緊急分區輪流停電，並要民眾有問題可以打1911或台電官網查詢，不過這樣的警報內容讓一名網友相當不滿，在PTT發文大罵「停電當下才傳簡訊是不是在搞？

原PO說家裡直接停電後才收到簡訊，「阿就已經停電還需要你說，是不是在搞？你要停也是出狀況2點半就先傳簡訊了」，還有另一名網友也痛批「你要怎麼停要講啊」，同樣也是不滿停電了才發通知，但更讓他火大的是簡訊內容沒有寫到要怎麼分區停電，還要民眾自己上網或打電話問，讓他怒罵「通知上寫一下是會死嗎？」

貼文引起兩派不同意見激辯，挺原PO的人認為「我家也是真的智障，停的當下才來簡訊」、「要停多久也不講，寫一些廢話還要自己查」、「兩點半就知道出事了，還他X寫什麼『預計三點停電』」；但也有人為台電說話，「你當台電會預知喔」、「有腦袋？狀況是可預知的？」、「你家車壞掉害你顧路，還要先通知你嗎？」

圖／讀者提供
圖／讀者提供

停電 興達電廠

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