高市停電6起電梯受困 科技大廠日月光也遭殃

興達電廠跳機造成全台大停電，高雄接獲6起電梯受困案，另包括台虹科技、日月光、恩智浦等大廠也停電。台電指出，因路北超高壓變電所匯流排故障，導致4部機組跳脫。

全台今天下午傳出多個縣市停電，台電表示，因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

高雄市長陳其邁指出，市府已一級開設應變中心，包括交通局、警察局也已在路口維持交通、治安順暢。目前高市供水正常，25家急救責任醫院運作正常，包括苓雅、小港、仁武、大寮、前鎮等區域供電將會陸續恢復。請市民不必驚慌。

高市消防局指出，目前共接獲包括前鎮、左營，仁武、鹽埕區等6起電梯受困案，目前多已在警消人員協助下脫困。

不過，高市包括和發、大發、仁大工業區等也有部分廠房停電，高雄、楠梓科技產業園區的台虹科技、日月光、恩智浦等大廠也都跟著停電。

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