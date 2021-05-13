為何一個電廠跳掉就要全台限電？ 網友直指這一關鍵是主因

今（13）日下午因為高雄興達電廠發生全廠停機事故，造成各地大規模停電，台電緊急搶修之外也實施「緊急分區輪流停電」，就有網友不解地想問「為什麼一個電廠跳掉就要限電啊？」貼文引起討論，有網友點出一個重要關鍵。

這起電廠事故造成全台大規模停電，在這炎熱天氣之下，停電讓許多人熱到受不了，網路上也引起一片哀嚎聲，有網友發文想問難道我們的電力用到這麼剛剛好，差一個廠就不行了嗎？還是因為興達電廠規模很大，佔台灣供電量很大的比例，所以才會造成如此大範圍的停電？

貼文引起網友熱議，「維基說是僅次台中與大潭的第三大發電廠，但差距多少不知道」、「第三大的電廠跳電…不停才怪」、「現在電網都串聯了，一個掛掉連鎖效應」、「以前備載多時，都是反應快的燃氣當緊急機組，結果現在緊急機組都被當成常備全開，出狀況當然直接倒」。

還有人直指備載容量不足是最大問題，「備轉不夠啊」、「不缺電只是也沒足夠備載」、「說好的備載容量綠燈，結果一個電廠掛了直接限電」、「備轉容量都捉那麼緊，以後輪流限電變常態也不要太意外」、「就備用額度太少啊，可憐」。

而為了確保電網安全，台電採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，民眾可從帳單上所註明的「輪流停電組別」來判斷自家所在區域是否會停電。

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