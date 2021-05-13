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全台大停電！ 加工處、高市多路口紅綠燈沒亮
台電公司緊急發布，今午2點37分興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計下午3點開始執行緊急分區輪流停電，造成全台多處大停電，經濟部加工出口區管理處表示，全台各分處損失情況目前尚在清點中。
據了解，停電造成台北、高雄、嘉義、苗栗等地都傳出災情，加工處副處長劉繼傳表示，楠梓分處、前鎮分處目前有傳出零星災情，各分處實際損失情況尚在清點中。
高雄市警局長黃明昭收到停電訊息，立即請各轄區員警清點轄內停電狀況，目前已知國道路口號誌燈皆正常運作，如有大路口號誌燈未亮，將派員警到場進行交通管制。
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