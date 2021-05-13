分區供電造成基隆8萬戶停電 消防員急出勤救援電梯受困
台電興達電廠今天下午2點37分因事故全廠停機，系統供電能力不足，3點開始執行緊急分區輪流停電。基隆市消防局3點前後已接獲6起電梯受困報案電話，消防人員分頭出勤救人。
台電基隆區營業處表示，下午2點37分起因電力系統低頻電驛動作，造成暖暖、七堵、安樂、中正區超過8萬戶停電，皆已復電。
分區供電造成停電，基隆市消防局「119」救災救護指揮中心在4點前，共接獲起電梯受困求助電話，消防員分別前往現場救援，幸未有人受傷。
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