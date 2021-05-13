興達電廠跳電台中近3萬戶影響 下午3時多恢復供電
全台今天大停電，興達電廠因不明原因跳機。台中市多個區域也停電，影響近3萬戶，台中地方法院也在停電範圍內，停電時引發一陣騷動，法警加強人犯戒護，下午3時30分解除。
全台下午傳出多個縣市停電，台電宣布是因興達電廠發生事故全廠停機，目前系統供電能力不足，下午3時開始執行緊急分區輪流停電。
台電公司台中營業處表示，台中市烏日、南區、北區、北屯、潭子、西區、中區與南屯區，皆有停電的狀況，共有2萬9977戶停電，部分路口號誌也停電，造成交通打結。台中市消防局統計，轄內共發生4件電梯受困案，經消防人員出動協助脫困，無人員傷亡。
台中地方法院也位於停電範圍內，下午近3時突然停電，引發一陣騷動，開庭程序全數中斷，民眾走出法庭與地檢偵查庭外議論紛紛，法警立即整隊加強人犯戒護，下午約3時30分才恢復正常供電。
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