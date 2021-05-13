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興達電廠跳機！宜蘭科學園區停電產線停擺 損失估計中
高雄興達電廠跳機全台大停電，宜蘭科學園區也從下午3點停電，各家廠商生產線停擺，無法運作，損失正估算中。
興達電廠路北變電所故障造成全台大停電，採分區輪流供電，宜蘭在這段期間共有4萬7531戶暫時停電，主要災區位於宜蘭市及羅東鎮。位於宜蘭市的科學園區也大停電，幾間規模比較大的自建廠房都遭受停電影響，生產線全部暫停。
這次廠商部分緊急輪流停電組別是C組及D組，宜蘭利澤及龍澤工業區的各廠區線路為E組，未被列入停電範圍，工業區這部分不受影響。
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