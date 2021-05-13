興達電廠停機 高雄楠梓、前鎮、路竹科學園區都傳停電

台電公司興達電廠發生跳機事故，南科高雄園區、楠梓與前鎮科技產業園區等地都傳出局部停電消息。兩地管理單位表示，詳細的停電廠商與損失都還要進一步統計。

南科管理局表示，受興達電廠影響，高雄園區部分工廠在下午2點多發生停電，初步了解，停電廠商的規模較小，較大規模的廠商使用的輸電線路不同，停電的工廠家數仍在調查中。

除南科高雄園區外，經濟部楠梓科技產業園區與前鎮科技產業園區也有廠商通報停電，包括封測大廠日月光在內都有受到影響，但並非全面性停電。加工處管理中心表示，詳細停電工廠仍在進一步調查中。

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