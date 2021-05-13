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興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

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分區停電時間表／我家會停電嗎？快拿出電費帳單看「英文代碼」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖/讀者提供。
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今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。

第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。

目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。實施兩組輪流停電 393萬戶受影響

想知道自己家會停電嗎？可拿出帳單來，電費帳單上有一欄「輪流停電組別」，以英文字母標示，台電表示，根據SOP（標準作業程序），一旦窮盡供電手段、工業限電實施完畢，電源仍不足，將從A組至F組輪流停電。但電費帳單上H、J兩個組別的用戶，可望躲過停電。

「輪流停電組別」尚有H、I、J三組，台電指出，H組為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，J組為電廠的配電變壓器引供的周邊用戶，上述組別，在輪流停電時會優先排除。

I組為特高壓用戶，依據《電源不足時期限制用電辦法》實施五階段限電。字母遺漏的G，網路上流傳G為偏遠地區，優先實施停電，台電表示，G是歷史遺物，目前已沒有用電戶分組在G。

至於A至F的停電順序，台電表示，並非按照字母順序，假設A組用電量約10萬瓩，B組20萬瓩，當須要20萬瓩電力時，就會先將B組隔離電網。

停電

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