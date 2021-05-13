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分區停電時間表／我家會停電嗎？快拿出電費帳單看「英文代碼」
今日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。
第一輪限電時間1500-1550，限電量300萬瓩，限電同時200萬戶。
第二輪限電時間1550-1640，限電量300萬瓩，限電同時193萬戶。
目前針對C組與D組進行輪流停電，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。實施兩組輪流停電 393萬戶受影響
想知道自己家會停電嗎？可拿出帳單來，電費帳單上有一欄「輪流停電組別」，以英文字母標示，台電表示，根據SOP（標準作業程序），一旦窮盡供電手段、工業限電實施完畢，電源仍不足，將從A組至F組輪流停電。但電費帳單上H、J兩個組別的用戶，可望躲過停電。
「輪流停電組別」尚有H、I、J三組，台電指出，H組為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，J組為電廠的配電變壓器引供的周邊用戶，上述組別，在輪流停電時會優先排除。
I組為特高壓用戶，依據《電源不足時期限制用電辦法》實施五階段限電。字母遺漏的G，網路上流傳G為偏遠地區，優先實施停電，台電表示，G是歷史遺物，目前已沒有用電戶分組在G。
至於A至F的停電順序，台電表示，並非按照字母順序，假設A組用電量約10萬瓩，B組20萬瓩，當須要20萬瓩電力時，就會先將B組隔離電網。
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