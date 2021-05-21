以色列和哈馬斯 達成加沙停火協議

以色列總理內塔尼亞胡的辦公室周四 (5月20日)晚間宣布在加沙停火。此前以色列媒體也有相關報道，引述一位官員表示，休戰是「以靜制動」。

一名哈馬斯官員向路透社證實了這些報道，稱雙方將於當地時間周五凌晨2點（格林威治時間周四23點）「同時停火」。哈馬斯稱，停火是 「巴勒斯坦人民的勝利」。

在哈馬斯提到的停火期限之前，有報道稱巴勒斯坦發射了火箭彈，以色列至少進行了一次空襲。

內塔尼亞胡辦公室的一份聲明說，安全內閣單方面批准了埃及調解的建議。然而，該聲明補充說，雙方仍在就何時開始停火進行談判。聲明說：「政治領導人強調，當地的現實將決定這場停火協議的未來。」

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）在推特上說，對加沙的哈馬斯的進攻取得了「前所未有的軍事成果」。

德國之聲在耶路撒冷的記者Tania Krämer說，她與加沙的人們談到了停火的前景。她說，加沙人對這一想法表示 「歡迎」，但他們擔心這是否會真正改善處於封鎖之下的巴勒斯坦飛地的生活。

誰成功調停?

美國總統拜登21日在白宮發表講話時對停火協議表示歡迎。他感謝埃及領導人對協議的調解，並說內塔尼亞胡告訴他，以色列致力於停火。他也說，美國將補充以色列的鐵穹導彈防御系統，並補充表示，美國政府將努力向加沙提供人道主義援助。

英國外交大臣拉布也稱贊停火協議。他在推特上說：「所有各方必須努力使停火持久，結束不可接受的暴力循環和平民生命損失。英國也會繼續為實現和平做出努力。」

中國外交部在例行記者會上表示，在以巴沖突爆發後，「中方發揮負責任大國作用，做了大量建設性工作」，也再批美國阻撓安理會聲明與決議。

發言人趙立堅說:「中方贊賞埃及等國際有關各方停火調解努力，願同各方加強溝通協調，形成促和合力，並願在力所能及範圍內向巴方提供人道主義等各類援助。」

(綜合報導)

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