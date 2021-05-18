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以巴衝突敏感之際 拜登政府有意向以國出售7.35億軍火

聯合新聞網 / 綜合報導
以巴衝突進入第二周。圖／歐新社
以巴衝突進入第二周。圖／歐新社

以巴武裝衝突愈發激烈，在緊張局勢之下，有外媒近日報導，拜登政府同意向以色列出售7.35億美元（約台幣205億）軍售，且國會不出意料將會獲核准此案。

根據《路透》報導，拜登政府批准向以色列出售7.35億美元精確導引武器，據國會消息人士週一表示，儘管在以巴衝突的緊張時刻，國會議員仍不反對這項軍售案；其中，有3名國會助理表示美國國會已在5日正式接收通知，將此案排入例行程序。

這項軍售武器是由波音公司製造的「聯合直接攻擊導彈（Joint Direct Attack Munitions, JDAMs）」可精準導控空投配件，且屬於被視為例行性交易的項目。

國會助理指出，國會外交事務委員會及民主黨、共和黨領導人皆沒有反對這項交易案。報導指出，國務院發言人表示，根據聯邦法規是不得公開提及軍售案交易細節，僅提到「我們仍對當前的緊張局勢深表關切，並努力朝可持續平穩的局面做努力」。

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