以巴衝突不斷 WFP人道援助加薩

以巴暴力衝突升級，聯合國世界糧食計劃署決定加強提供加薩地區的人道援助。世界糧食計劃署（WFP）17日表示，現在正為加薩地區超過5.1萬人提供緊急援助，但隨著以巴衝突持續，加薩當地新鮮農產品的價格已經開始上漲，呼籲外界捐贈約4600萬美元，以在未來向加薩提供糧食及緊急援助。

加薩面臨糧食短缺

根據《France 24》報導，以巴暴力衝突已進入第2週，而以色列

17日的空襲重創了加薩地區，合計目前已造成超過200人死亡，其中大部分是巴勒斯坦人，而世界糧食計劃署表示，現在正為加薩地區超過5.1萬人提供緊急援助，並呼籲外界捐贈約4600萬美元協助其救援工作。

根據《聯合國新聞》報導，世界糧食計劃署駐巴勒斯坦代表兼國家主任阿卜杜勒·賈伯表示，對於失去或逃離家園的人來說，目前最急迫的需求之一就是食物。他指出，最快、最有效的方式是給予現金，以電子憑證的形式，目前食物暫時足夠，但加薩的入境點被關閉，恐怕很快就會導致糧食短缺。

需4600萬美金援助

世界糧食計劃署警告說，由於農民無法到達他們的耕種地，新鮮農產品的價格已經開始上漲。目前有超過200萬人住在加薩地區，其中三分之二的人先前就已遭受糧食不安全的困擾。為此，世界糧食計畫署還需要3180萬美元，才能在未來6個月內繼續提供加薩和西岸的43萬5000多人糧食援助。另需1400萬美元，才能在未來3個月內提供加薩的16萬人和西岸的6萬人緊急援助。

此外，聯合國人道主義事務協調員黑斯廷斯呼籲，以色列當局及巴勒斯坦武裝分子立即允許聯合國及其合作夥伴向加薩地區運送燃料、食物、醫療用品，並部署援助人員。

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