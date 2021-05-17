誰是哈馬斯背後的支持者?

很多德國媒體曾經稱哈馬斯是一個激進的伊斯蘭組織。最近，隨著加沙地帶沖突升級，媒體通常稱哈馬斯為伊斯蘭恐怖組織。大多數西方國家的政府，包括歐盟和美國，都將其列為恐怖組織。挪威和瑞士是少有的例外。這兩個國家都采取了嚴格的中立立場，並與這個自2007年以來一直控制著加沙地帶的組織保持著外交關系。

哈馬斯簡史

哈馬斯成立於20世紀80年代，自成立以來一直反對阿拉法特的巴勒斯坦解放組織（PLO）。有人說，為了建立一個與巴解組織抗衡的組織，以色列政府在哈馬斯成立之初為其提供了資金——但是沒有任何證據支持這一說法。

與巴解組織不同，哈馬斯不承認以色列的合法存在。其組織徽章刻畫了耶路撒冷的岩石圓頂，以及將以色列、加沙和西岸整個作為巴勒斯坦國的領土輪廓。

1993年，阿拉法特與以色列通過簽訂《奧斯陸協定》達成和平，結束了1987年開始的武裝沖突。哈馬斯拒絕承認這一和平協定，繼續對以色列進行恐怖襲擊。

2006年，哈馬斯贏得了加沙的選舉。2007年，哈馬斯在與法塔赫的一系列沖突中獲勝。自此以後，西岸繼續由阿巴斯領導的溫和派法塔赫控制，而加沙地帶則由哈馬斯控制。

哈馬斯繼續從加沙地帶對以色列發動戰爭，聲稱其行動是為了 "自衛"。2008/2009年、2012年和2014年，哈馬斯與以色列發生了激烈的武裝沖突。

加沙地帶什麼樣？

加沙地帶是世界上人口最稠密的地方之一。它與以色列和埃及毗鄰的海陸邊界戒備森嚴，在很大程度上限制了它的經濟發展。加沙的大部分人口生活在極度貧困中，依靠國外的人道主義支持度日。

哈馬斯經常從居民區內向以色列發射火箭炮，並在居民公寓樓內設立指揮所。這種做法實際上是利用平民作為人肉盾牌。哈馬斯一直在秘密挖掘地下隧道，偷運武器到加沙。武器走私主要來自埃及，盡管埃及政府一直在予以打擊。

誰在支持哈馬斯？

卡塔爾是哈馬斯最重要的資金援助者和盟友。2012年，卡塔爾埃米爾阿勒薩尼（Sheik Hamad bin Khalifa al-Thani）成為第一個訪問哈馬斯政府的國家元首。到目前為止，這個君主制酋長國已經向哈馬斯提供了18億美元援助。以色列希望卡塔爾能夠加入美國調停下的《亞伯拉罕協議》，並與之建立外交關系。

哈馬斯也得到了土耳其的支持。就在哈馬斯向以色列發動火箭襲擊前夕的會談中，土耳其總統埃爾多安表示了對哈馬斯領導人哈尼耶（Ismail Haniyeh）的支持。

哈馬斯還得到了一系列非國家機構和基金會的支持，其中一些來自德國。據德國《明鏡周刊》報道，來自德國的組織對哈馬斯的捐款越來越多。

哈馬斯的火箭炮來自哪裡？

過去幾天，從加沙地帶向以色列發射的火箭炮數量達到了前所未有的水平。上周二，哈馬斯宣稱它在幾分鐘內發射了130枚火箭炮，試圖突破以色列的鐵穹防御系統。鐵穹防御系統仍然比哈馬斯技高一籌，但也昂貴得多。

上周五，以色列軍隊報告說，從加沙地帶發射過來的火箭炮多達1800多枚。

多年來，哈馬斯的火箭炮都來自伊朗。中東導彈技術專家欣茨(Fabian Hinz)告訴德國電視二台（ZDF），加沙的各類組織都擴大了他們的彈藥庫，擁有數以千計的導彈——以色列媒體也證實了這一點。

上周，《耶路撒冷郵報》援引以色列情報部門的消息稱，估計哈馬斯擁有5000-6000枚火箭炮。與哈馬斯合作的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，估計也擁有8000枚火箭炮。

欣茨說，伊朗的火箭炮曾經通過蘇丹和埃及走私到加沙。然而，自從蘇丹獨裁者巴希爾(Omar al-Bashir)於2019年被趕下台以後，這個通道變得日益困難。據稱，在外部援助之下，哈馬斯現在開始在加沙自制火箭炮。

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