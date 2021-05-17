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歐洲各國示威 譴責以色列空襲加薩
歐洲多國民眾上街示威，抗議近來以色列對巴勒斯坦的軍事行動。以巴衝突不斷，近日以色列空襲加薩的行動震驚國際，法國、德國、義大利等國民眾都走上街頭，抗議以色列襲擊加薩，以行動展現對巴勒斯坦人的支持。此外，英國民眾還呼籲政府介入干預，以停止以色列的軍事行動。
巴黎示威爆發衝突
根據《France 24》報導，法國親巴勒斯坦的示威者無視遊行禁令，在巴黎巴貝斯街區集會，抗議以色列對加薩的襲擊，遭警方用催淚瓦斯及水砲驅散。根據法國內政部統計，有2500至3500人聚集在巴貝斯街區，約有4200名警察在場維持安全秩序。巴黎警方表示，他們逮捕了44人，有1名警察在驅散過程中受傷。
警方封鎖了當地寬廣的林蔭大道及狹窄的街道，一些抗議者因此被迫撤退。有部分示威者丟石頭或試圖設置路障，但在大部分情況下，警方都干擾了示威者的集會，同時阻止遊行按計畫朝巴士底廣場前進。
歐洲多國舉辦遊行
除了法國之外，歐洲多國都出現示威活動，根據《美國之音》報導，在德國，親巴勒斯坦的示威者召集上萬人，在首都柏林等幾個城市舉行示威；在義大利羅馬，有數百人聚集在聖母大殿附近，舉著巴勒斯坦國旗和高喊「你不必是穆斯林就能支持巴勒斯坦，你只要是個人」等口號。
此外，在英國倫敦，也有成千上萬人在市中心遊行，呼籲英國政府介入干預，以停止以色列的軍事行動。示威者們在15日中午聚集在大理石拱門附近，朝以色列大使館行進，並揮舞著巴勒斯坦的旗幟，呼喊「解放巴勒斯坦」。
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