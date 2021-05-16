互不退讓！ 以巴沖突無緩和跡象

以色列周日（5月16日）加強了對加沙的空襲。據加沙衛生部的消息，這場空襲摧毀了加沙市市中心的三處房屋，造成至少有26人死亡。另有50人受傷。此前一天，加沙衛生部報告，自巴以周一交火以來，已有132名巴勒斯坦人死亡。

以色列總理本內塔尼亞胡周六誓言，要繼續對加沙地帶采取軍事行動。內塔尼亞胡當天晚些時候在電視講話中重申，“只要有必要”，空襲行動就會持續下。他還承諾做足一切可行措施，盡量減少平民傷亡的機會，並強調「對這場對抗負有罪責的一方不是我們，而是那些攻擊我們的人」。

以色列軍方表示，他們轟炸了哈馬斯加沙領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）位於加沙的住宅，並稱這些建築是該組織「軍事」基礎設施的一部分。軍隊發布了一段顯示住宅被損的視頻，但沒有立即說明傷亡情況。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯總領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）則表示，面對以色列的攻擊，他的組織不會退縮。在卡塔爾首都多哈舉行的親巴勒斯坦集會上，哈尼亞稱耶路撒冷的阿克薩（al-Aqsa）清真寺是一條「紅線」，並警告以色列「不要玩火」。哈尼亞還稱，今天這場對抗、戰爭以及「大起義」（intifada）的名稱都是耶路撒冷。

拜登與以巴領導人通話

美國總統拜登周六先後與內塔尼亞胡及巴勒斯坦領導人阿巴斯通電話，對地區沖突表示關切，希望和平解決爭端。這也是拜登上任後首次與阿巴斯對話。

就拜登與內塔尼亞胡的通話，根據白宮發表的聲明，拜登重申，“他堅決支持以色列有權對來自哈馬斯和加沙其他恐怖組織的火箭彈襲擊進行自衛。他譴責這些針對以色列各地的無差別攻擊”。據悉，拜登還向內塔尼亞胡介紹了美國在這一問題上與區域伙伴進行高級別接觸的最新情況，並討論了正在進行的外交努力。

在另一份介紹拜登與阿巴斯通話情況的聲明中，白宮寫道，拜登“傳達了美國對加強美巴伙伴關系的承諾。他們討論了目前耶路撒冷和約旦河西岸的緊張局勢，並表示他們共同希望耶路撒冷成為所有信仰和背景的人和平共處的地方”。聲明還指出，“拜登總統向阿巴斯總統介紹了美國就當前沖突進行外交接觸的最新情況，並強調哈馬斯必須停止向以色列發射火箭彈。”

美國負責巴以事務的副助理國務卿阿姆爾（Hady Amr）目前在當地與以巴官員分別進行會晤，希望能說服雙方緩和緊張局勢。

中方表態

中國外交部發言人華春瑩周日宣布，中國作為聯合國安理會5月輪值主席，將於當天舉行安理會巴以問題緊急公開會。中國國務委員兼外交部長王毅將以視頻方式主持上述會議並發表講話。

就近日巴以沖突不斷升級，中國也正式表達了立場。根據中國外交部網站周六發布的信息，中方的三點立場分別是：局勢惡化的根源是巴勒斯坦問題長期未能得到公正解決；當務之急是停火止暴，聯合國安理會有責任推動局勢盡快降溫；解決巴勒斯坦問題根本出路在於落實“兩國方案”。

德國示威出現騷亂

德國外長馬斯（Heiko Maas）重申，以色列有權保護自己免受“哈馬斯恐怖分子火箭”的攻擊。他在接受《圖片報》周日版采訪時強調，要分階段緩和緊張局勢，並表示雙方仍應考慮兩國解決方案。

周六，德國又有數以千計的人走上街頭，表達對巴勒斯坦人的支持。多場示威活動出現騷亂。在柏林，有示威者毆打警察，並向其投擲石頭和玻璃瓶。警方以胡椒噴霧回擊。

騷亂發生後，德國聯邦內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）宣布要打擊任何形式的反猶太主義。他向《圖片報》周日版表示：“我們不會容忍在德國領土上焚燒以色列旗幟和攻擊猶太機構的行為。任何傳播反猶太主義仇恨的人都將面臨法治國家的強硬回應。”他強調，猶太人再也不應該在德國感到恐懼。聯邦內政部已表示要向各州的警察部隊提供人員和物質支持。

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