快訊

【確診縣市地圖】再爆206例 雙北分布區域以萬華、板橋病例最多

周玉蔻搶先報確診是否開罰 陳時中：講數目有違法嗎？

以巴連日交火不斷 拜登左右為難

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
以巴衝突近日持續升溫，以軍甚至還轟炸國際媒體，讓風向逐漸轉往巴勒斯坦。（Photo by Qasioun News Agency on Wikimedia under CC 3.0）
以巴衝突近日持續升溫，以軍甚至還轟炸國際媒體，讓風向逐漸轉往巴勒斯坦。（Photo by Qasioun News Agency on Wikimedia under CC 3.0）

以巴問題已成為拜登的燙手山芋！以巴近日交火不斷，也讓美國總統拜登派遣特使前往後，15日再度致電給以色列總理納坦雅胡與巴勒斯坦哈瑪斯領導人阿巴斯，希望衝突不要再繼續升溫。因以色攻擊國際媒體大樓，並封鎖加薩走廊的行為，已讓國際輿論普遍同情巴勒斯坦，讓支持以色列的美國感到為難。

《英國廣播公司》統計，從10日爆發至今的衝突，已造成巴勒斯坦145人身亡，其中至少有41名兒童；以色列則有10人死亡。衝突的起因是哈瑪斯不滿以色列持續侵占屬於巴勒斯坦的東耶路撒冷，因此以火箭砲轟炸，進而導致衝突升溫，以色列除了啟動自家飛彈防禦系統外，也對巴勒斯坦展開空襲。

以轟炸媒體惹議

根據《Politico》報導，拜登15日分別致電以色列總理納坦雅胡與巴勒斯坦哈瑪斯組織領導人阿巴斯，強調他對以色列、巴勒斯坦人性命安危的關注，尤其是兒童、記者等在戰爭中安全容易受到嚴重威脅的族群，他也不滿批評哈瑪斯的無差別攻擊。

拜登要求哈瑪斯停止對以色列的轟炸，但他在國內也面臨民主黨的壓力，幾位自由派議員希望他對以色列展現更強硬的態度。美聯社、半島電視台與國際媒體研究所等媒體單位也對於以色列的轟炸感到不滿，《半島電視台》透露，以色列甚至提前1個小時警告他們會轟炸國際媒體，行為非常跋扈。

巴勒斯坦受同情

聯合國對此則希望以巴雙方能夠儘速緩解衝突，聯合國人權理事會主席巴舍萊表示，與其雙方繼續漫無目的的轟炸彼此，還不如坐下來好好談判。土耳其則在以色列轟炸國際媒體區時，趁機抨擊以色列對新聞自由的侵害。土耳其外交部長恰武什奧盧推文支持巴勒斯坦，表示他們正面臨以色列的種族清洗。

國際特赦組織則呼籲聯合國與美國，要終結這場暴力的無限循環，雙方都有犯下戰爭罪的嫌疑，譬如以色列對於加薩的封鎖等。最近，以色列國內也出現反彈聲音，雖然總理納坦雅胡堅持要繼續展開軍事行動，但以色列國防部長甘茲希望能有高層級的會談解決問題。

【更多精采內容，詳見

巴勒斯坦 以色列

延伸閱讀

拜登與以色列總理通話 嚴重關切暴力衝突加劇

以巴衝突加劇 拜登與巴勒斯坦自治政府主席首通話

媒體指控：以色列利用社媒 誘殺哈瑪斯民兵

殖民油管付500萬贖金認輸 等於鼓勵網路勒贖犯罪

相關新聞

談以巴衝突 王毅：根本出路在落實「兩國方案」

大陸國務委員兼外長王毅昨天與巴基斯坦外長庫雷希通電話時，就當前巴以衝突闡明中方立場。他表示，解決巴勒斯坦問題根本出路在於...

以巴開火6天145死 以色列再轟加薩 炸毀美聯社等媒體大樓

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯，爆發軍事衝突15日進入第六天，目前已造成至少145名巴勒斯坦人喪生；以軍派戰機空襲大肆破...

以巴連日交火不斷 拜登左右為難

以巴問題已成為拜登的燙手山芋！以巴近日交火不斷，也讓美國總統拜登派遣特使前往後，15日再度致電給以色列總理納坦雅胡與巴勒斯坦哈瑪斯領導人阿巴斯，希望衝突不要再繼續升溫。因以色攻擊國際媒體大樓，並封鎖加薩走廊的行為，已讓國際輿論普遍同情巴勒斯坦，讓支持以色列的美國感到為難。

以巴衝突加劇 拜登與巴勒斯坦自治政府主席首通話

以色列和統治加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯激烈交戰之際，美國總統拜登今天與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯舉行電話會談，這是...

以軍徹夜空襲 炸死巴人1家10口

以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的軍事衝突已連續六天，以軍徹夜空襲加薩，炸死一家十口巴人。美國特使阿穆爾十五日赴以色列首都...

驚悚畫面曝光！以軍狂轟加薩 美聯社、半島電視台大樓被炸

以色列和控制加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯持續衝突，以色列對加薩密集空襲，15日炸毀加薩市一棟大樓，此大樓是美聯社和半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。