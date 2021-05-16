以巴連日交火不斷 拜登左右為難

以巴問題已成為拜登的燙手山芋！以巴近日交火不斷，也讓美國總統拜登派遣特使前往後，15日再度致電給以色列總理納坦雅胡與巴勒斯坦哈瑪斯領導人阿巴斯，希望衝突不要再繼續升溫。因以色攻擊國際媒體大樓，並封鎖加薩走廊的行為，已讓國際輿論普遍同情巴勒斯坦，讓支持以色列的美國感到為難。

《英國廣播公司》統計，從10日爆發至今的衝突，已造成巴勒斯坦145人身亡，其中至少有41名兒童；以色列則有10人死亡。衝突的起因是哈瑪斯不滿以色列持續侵占屬於巴勒斯坦的東耶路撒冷，因此以火箭砲轟炸，進而導致衝突升溫，以色列除了啟動自家飛彈防禦系統外，也對巴勒斯坦展開空襲。

以轟炸媒體惹議

根據《Politico》報導，拜登15日分別致電以色列總理納坦雅胡與巴勒斯坦哈瑪斯組織領導人阿巴斯，強調他對以色列、巴勒斯坦人性命安危的關注，尤其是兒童、記者等在戰爭中安全容易受到嚴重威脅的族群，他也不滿批評哈瑪斯的無差別攻擊。

拜登要求哈瑪斯停止對以色列的轟炸，但他在國內也面臨民主黨的壓力，幾位自由派議員希望他對以色列展現更強硬的態度。美聯社、半島電視台與國際媒體研究所等媒體單位也對於以色列的轟炸感到不滿，《半島電視台》透露，以色列甚至提前1個小時警告他們會轟炸國際媒體，行為非常跋扈。

巴勒斯坦受同情

聯合國對此則希望以巴雙方能夠儘速緩解衝突，聯合國人權理事會主席巴舍萊表示，與其雙方繼續漫無目的的轟炸彼此，還不如坐下來好好談判。土耳其則在以色列轟炸國際媒體區時，趁機抨擊以色列對新聞自由的侵害。土耳其外交部長恰武什奧盧推文支持巴勒斯坦，表示他們正面臨以色列的種族清洗。

國際特赦組織則呼籲聯合國與美國，要終結這場暴力的無限循環，雙方都有犯下戰爭罪的嫌疑，譬如以色列對於加薩的封鎖等。最近，以色列國內也出現反彈聲音，雖然總理納坦雅胡堅持要繼續展開軍事行動，但以色列國防部長甘茲希望能有高層級的會談解決問題。

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