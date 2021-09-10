基層診所籲別幫機組員看病 陳時中譴責：這樣不對

日前長榮機師赴桃園一家診所看診，後續因確診，導致診所也被強迫集中檢疫14天，讓基層診所不滿，認為防疫措施再好也會被關，呼籲同業別幫機組員看病。對此，指揮中心指揮官陳時中說，沒有人想染疫，機組員也有看病的權利，譴責基層診所「這樣是不對的」。

陳時中表示，會讓診所停診，是看保護強度、接觸次數也多，地方政府認為有必要停業，對於診所停業14天，都會有停診補償。這樣的作為當然有損失，但呼籲不要幫機組員看病「這是不對」，任何人都可能帶著病毒，我們要對付的是病毒不是人，我相信無人想染疫，有人特別說要「不戴口罩去染疫」，那屬於比較特別的，其餘我相信沒人想染疫。

陳時中說，機組人員有人染疫，也不是說他們願意，也不是說他們出問題最多，他們染疫帶有Delta的機率高，他們不是願意的，即使特別注意，還是有機會感染，案例上也沒有他們特別多，我們要給他們多鼓勵，他們有看病的權利。在規定中，自主健康管理期間要報告TOCC，還是可以看病。

第八輪AZ今上午10時起至9月12日12時開放預約，可上網進行預約接種，施打日為9月15日至23日。符合對象是AZ第二劑接種間隔滿10周以上民眾，以及7月19日前已意願登記選擇AZ，且年齡滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。

不過疫苗今早又當機塞車，陳時中表示，昨天半夜12點，平台公司關貿才完成上線前置作業，因應就是NIS系統中更替，今天早上出現小問題，現在已經排除。到今天12點完成預約51.8萬人。今天到下午1點已經到57萬人。疫情的確有讓接種意願攀升，不過這次符合資格對象，是先前機會比較少、比較年輕的朋友，本身需要相對性也比較高。

陳時中說，目前開放到第七、八輪施打，可提供87萬疫苗施打，前段有131萬，現在有93萬，共約185萬劑。至於莫德納疫苗有新到貨會在報告，而高端目前約有80萬劑，手上還有10萬劑。

商品推薦