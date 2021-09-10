北台疫情連爆 醫籲「先升級才安全」：繼續累積會炸開

長榮機師與新北幼兒園群聚案先後爆發，2起事件皆經基因定序後確認為Delta變種病毒，隨後9日晚間再傳出北市松山區某國中學生染疫。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，這些案例顯示有未知個案潛藏在社區中，呼籲應率先升級防堵病毒。

針對本土疫情逐漸再起，蘇一峰在臉書發文表示，目前北台灣已經出現多例確診Delta的個案，顯示全台的「感染壓力」正在逐漸升高，且勢必有未知的案例潛藏在各處社區中，持續累積壓力。

蘇一峰強調，當這股壓力累積到極限，屆時疫情恐怕再度「炸開」，因此，他呼籲政府應率先將防疫警戒升級，之後再視狀況隨時調整規範，才是比較安全的作法。

此外，據了解，松山區確診學生家住中山區，北市衛生局已著手掌握該案接觸史等資訊，確切感染源、是否為感染Delta變異株等，尚待疫調釐清；至於重新升為三級警戒的規劃，指揮中心指揮官陳時中9日表示，桃園群聚案已經相對能夠掌控，而新北幼兒園案還在發展，需要繼續觀察，整體而言並未達到升級的條件。

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