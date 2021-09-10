澎湖重啟機場港埠入境快篩 1266人都陰性
澎湖縣政府今天重啟機場與港埠入境快篩，截至中午篩檢1266人，未發現有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性個案。
澎湖縣政府表示，澎湖機場上午到接近中午12航班，布袋到馬公海運2班，入境旅客在防疫人員引導下快篩，秩序良好。
澎縣府說，入境旅客只要持有疫苗接種紀錄卡、3日內快篩或核酸檢測（PCR）陰性證明者可免篩，未施打疫苗旅客如果未先在本島機場快篩，入境澎湖時就要快篩。
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