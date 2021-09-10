澎湖重啟機場港埠入境快篩 1266人都陰性

長榮機師與新北幼兒園群聚案先後爆發，2起事件皆經基因定序後確認為Delta變種病毒，隨後9日晚間再傳出北市松山區某國中學生染疫。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，這些案例顯示有未知個案潛藏在社區中，呼籲應率先升級防堵病毒。

2021-09-10 14:18