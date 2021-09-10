防幼兒園群聚重演 醫：20人班每小時抽風換氣3次

新北幼兒園群聚染疫延燒，醫師今天提醒，開學防疫不可只看重清消，通風更是關鍵，避免校園幼兒園群聚重演，以20人班為例，建議每小時至少以抽風機換氣3次。

台大公衛學院教授詹長權上午在台大醫院舉行的幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）QA視訊線上記者會表示，開學防疫不能僅單仰賴主動篩檢、精準疫調、改善通風、接種疫苗，若希望提供小孩安全環境就讀，就不能忽略空氣傳播路徑。

詹長權進一步說明，空氣傳播是病毒透過呼吸、說話、唱歌、咳嗽、打噴嚏等方式懸浮於空氣，尤其在密閉或通風不良環境可存在好幾個小時，稍有不慎就會遭感染，唯一改善方法就是讓大量室外乾淨空氣稀釋室內空氣，要讓室內環境與戶外相仿，就可阻斷空氣傳播路徑。

教室通風況狀多惡劣，台大醫院今年8月曾實際走訪北部兩間幼兒園監測，研究發現不論班級大小，只要一結束休息，學童回到教室上課，室內二氧化碳濃度一下就會超過標準值，達到會讓人昏沉、疲倦的1000ppm，人數較多的班級數值甚至飆升到1400ppm。

進行這項幼兒園通風監測的台大醫院環境及職業醫學部主治醫師陳宗延表示，氣膠懸浮停滯時間會在通風排氣不佳的空間中10倍增加，他以現況推估COVID-19的基本傳染數（R0值），當31人在教室中停留8小時，以平均室內二氧化碳濃度1030ppm的不通風環境，R0值高達3.17。

陳宗延提醒，若希望R0值降至1以下，保持通風是唯一辦法，業者可以室內二氧化碳濃度做為監測依據。以一間面積30坪、高3公尺的教室為例，若教室容納20人須有720至1080CMH總流量，以抽風扇等機械換氣模式推算換氣率，這間教室每小時需要將舊空氣以新鮮戶外空氣取代大約2至3次。

若業者無法改善通風排氣系統，考量夏天室內需要吹冷氣，僅以2至3次開窗的室內換氣效果全看老天臉色，陳宗延建議，幼兒園業者至少應落實分艙分流，減少學童容留人數和停留時間，倘若可行，可考慮將學習活動拉到戶外。

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