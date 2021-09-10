松山區國中生確診 北市教育局清點周邊補習班 要求停課
台北市松山區某國中學生染疫，連帶文山區某國中、私幼和中山區某國小停課1天至14天不等，影響871人，目前北市教育局也正在清點松山區某國中周邊補習班，包括某補習班民生校區也被通知預防性停課1天，仍在統計補習班、安親班家數。
松山區某國中學生昨日因胸口不適，家長警覺後送醫PCR篩檢，結果呈陽性，該學生從開學都一直到校上課，放學後還有參加4人小班家教。
教育局今上午緊急統計該校周邊學生會去的補習班、安親班，聯繫上後要求改線上教學或停課，但沒有強制性，目前正在和補習班溝通中，至於有多少補習班，目前仍在統計中。
教育局強調，被通知要求停課或改以線上教學的補習班，並非該學生參與的補習班。
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