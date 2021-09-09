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指揮中心「強化機組員防疫」獲三共識 將打第三劑疫苗

逾百鄰里長共食！中市再爆國中175人戶外教學 破防疫人數上限

中央社 / 台中9日電
台中市民進黨議員曾朝榮、周永鴻、李天生、江肇國。聯合報記者喻文玟／攝影
台中市民進黨議員曾朝榮、周永鴻、李天生、江肇國。聯合報記者喻文玟／攝影

國內疫情延燒，台中市百餘名鄰里長昨天前往南部文康活動，而北勢國中也在今天舉辦戶外教學，175人超過防疫人數上限，中市府表示，要求該校落實防疫規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，最早在印度發現的Delta變種病毒，除了長榮機師案外，還有陽性率偏高的新北幼兒園群聚。

台中市大雅區公所舉辦2梯次文康活動，8、9日帶著上百名鄰里長到南部出遊，民進黨籍台中市議員曾朝榮、江肇國等人今天在台中市議會市政總質詢上爆料這項活動。

台中市民政局長吳世瑋表示，用餐時每桌按社交距離就座、40人遊覽車只坐20人，但出團人數疑超過中央防疫規範人數，已要求大雅區儘速提供詳細報告，如有疏失必將依規查處，並要求該團回程，並取消今晚聚餐，改以餐盒代替，取消第2梯次的出團。

未料，下午又傳出台中市北勢國中在今天舉辦3天2夜戶外教學活動，民進黨籍市議員江肇國指出，北勢國中辦理戶外教學，共計7台車，前往墾丁、義大世界過夜，明顯有違中央防疫規定，家長對於全程防疫作為、用餐的狀況相當憂心。

台中市教育局表示，該校舉辦三年級戶外教學前往高雄、墾丁，參加師生共175人，乘坐7部遊覽車，每部遊覽車乘坐20到28人，用餐使用隔板並採梅花座。

教育局指出，因參加人數175人超出中央流行疫情指揮中心公告的集會活動人數室內上限80人，將行文糾正該校並函文要求各校依組團人數規定辦理戶外教學，務必落實防疫規定。

新冠肺炎 COVID-19 台中市

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