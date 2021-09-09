柯文哲持續開放內用引熱議！聲量超越新北禁令 網：不是說脫罩用餐最危險？
文／羅文芳
今（8日）台灣疫情升溫，新北幼兒園群聚事件確認是Delta病毒株，侯友宜下午宣布將禁止內用一週，稍晚台北市長柯文哲也進行疫情記者會，表示考量民生與經濟，不跟進新北內用禁令引發熱議。
從《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢可見「新北禁內用」從中午就有消息傳出，在下午三點侯友宜證實後達到高峰277筆，但隨後在柯文哲召開記者會後即被超越，柯宣布「北市不跟進」單小時創下有489筆聲量，網友對此柯文哲決策單日共1,515筆，討論相對新北禁內用1,485則較熱烈。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/09/08 ）
網憂雙北生活圈淪陷 柯曾提「脫口罩吃飯最危險」遭質疑
Delta病毒來勢洶洶，新北市首當其衝不敢掉以輕心，但過去也是確診數紅燈區的台北市長柯文哲，認為「台北市尚未被Delta病毒入侵」決定持續開放內用，鼓勵民眾外帶，落實防疫升級為主。
從《KEYPO大數據關鍵引擎》查看今（8日）網友對柯文哲不跟進內用的熱門關鍵字中，可看到有網友覺得雙北不同調會造成「危險」有不少人在留言預測「新北人預約電話打起來」、「台北好穩，群聚烤肉烤起來」等。
也有PTT鄉民發文質疑柯文哲七月曾經對外表示「脫口罩群聚吃飯最危險」應該擺在最後，但現在看起來卻不太擔心，不懂標準為何，底下有網友反嗆「你去叫時鐘升三級阿」、「時空背景不同」、「中央都說不用升級了，你在緊張什麼」。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/09/08 ）
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年9月8日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新北禁內用 vs 北市不跟進』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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