百萬封細胞簡訊發送！從網路聲量看輿情重點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「細胞簡訊」最近三日內的網路聲量輿情，以小時為單位，觀察聲量的漲幅波動。

為因應機師感染Delta變異株病毒案，指揮中心大範圍地匡列接觸者、甚至接觸者的接觸者，並發送共110萬則細胞簡訊，期望大家提高警覺，有症狀者再去採檢，不過多數民眾收到簡訊後十分緊張，多家醫院紛紛湧現排隊採檢人潮，帶動大眾對於「細胞簡訊」話題的討論。

細胞簡訊一發放立刻引發熱議 相關聲量一小時內突破千則

中央流行疫情指揮中心在9月4日的疫情記者會上，宣布將針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間、地點出入之民眾，於當日下午2點半開始發送疫情警示簡訊，預計會有110萬人收到，消息一出立刻引發網友熱烈討論。雖然簡訊內容為「如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢」，是提醒有疑似症狀的民眾提高警覺、主動就醫，但部分民眾仍對於收到簡訊感到不安，紛紛上網發問，使得網路聲量在一小時內突破千則。

細胞簡訊近日討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

細胞簡訊話題持續發酵，並在發送後2.5個小時達到聲量最高峰，收到簡訊的網友表示想知道確切的確診者足跡，並開始回報自己的活動範圍，如「這個月沒離開過新莊卻收到」、「收到。可是我活動範圍都在雙北」；另外，部分收到簡訊的人則表示不知該如何是好，詢問「收到簡訊要去篩檢嗎」、「收到簡訊了怎麼辦？」。

而隔天9月5日下午2點，網友繼續關注指揮中心記者會所公布的最新疫情狀況；另一方面，也有網友提到收到簡訊的民眾湧入醫院和社區採檢站，可能造成醫療量能不足與採檢站群聚的擔憂，因而帶起第二波細胞簡訊話題的相關討論。

110萬則細胞簡訊有用嗎？防範未然vs 群眾恐慌民眾看法不同

接著觀察「細胞簡訊」話題討論內容，可以歸納出四大網友熱議焦點。在指揮中心發出細胞簡訊示警後，引起不少民眾恐慌，其中對於「後續篩檢的必要性與費用」引起最多討論，有人在收到簡訊後急忙上網詢問「是否該立刻去醫院篩檢？」，同時，也有網友表示，保險起見若想進行篩檢，沒有症狀是否需要自費？

細胞簡訊網友4大討論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而被匡列的網友在收到簡訊後，也提到「收簡訊怕爆！到底哪理重疊了？」、「要廣發細胞簡訊，至少得列出完整足跡」等，表達期望得知軌跡重疊處的訴求，然而也有網友提出質疑，表示自己「根本沒去過這些地方」，不明白為何會收到簡訊，期待政府能「公布完整足跡」以供比對；另外細胞簡訊的話題也延伸至「簡訊實聯制」的運作，有網友質疑「不能從實聯制撈資料，告訴我詳細資料嗎?」，認為實聯制能更精準地匡列出潛在接觸者，不過也有網友提出「細胞簡訊是用基地台而非實聯制」，說明基地台發送細胞簡訊和實聯制進行疫調的差異。

最後，因高規格且大範圍的細胞簡訊發送，擴及的人數眾多，有不少網友認為要歸咎於機組員的防檢疫規定，說到「一個機師拖110萬人下水」、「長榮及機師不該開罰嗎，造成社會這麽不安浪費多少國家資源」，表達對現行政策的不同觀點。

整體來說，針對指揮中心發送大量細胞簡訊示警的作法，有民眾表示認同大規模發送警示簡訊可防範未然，提到「簡訊就是要讓大家更留意自己狀況」、「寧可錯殺一百也不放過一個」，不過也有民眾認為「這次簡訊感覺有點濫發」、「指揮中心為什麼不先查清楚再發」，認為匡列範圍太廣，反而會造成群眾恐慌。

無論對此次110萬則細胞簡訊的看法如何，發送細胞簡訊的最主要目的，是期望大眾能多提高警覺，只有確實做好防疫措施，才能一起守住疫情防線！

觀看原文→ https://bit.ly/3hfOJKB

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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