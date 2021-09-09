「台北只是還沒爆發」 專家重批：雙北防疫沒資格不同步

幼兒園群聚染疫延燒，經過基因定序確認是Delta變異株病毒後，新北為防堵疫情，昨（8）日立刻宣布今起禁止內用及關閉運動、藝文場館一周，但過去同進同出的台北市未跟進。對此，毒理專家招名威重批：「雙北市根本沒資格防疫步調不同步！」

「我實在看不出來台北市不同步升級的理由」，招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」針對此事發表意見，他認為，「雙北一日生活圈」是事實，既然基因定序結果已出爐，面對威脅性強大的Delta變異株，「難道不用從嚴辦理，謹慎處理嗎？」更忍不住直言，「真的以為台北沒有案例？只是還沒爆發而已⋯」。

他強調，案16160（埃及籍家長）、案16145（案16160小孩）和案16158（台大麻醉科護理師）的Ct值都很高，他們的感染源疫調都尚未完成，怎能說切割就切割？「新北Ct值30以上是傳染源，台北Ct值30以上就是二個月前殘留的，你覺得這樣說得通嗎？」

招名威並在回應網友留言時憂心的說，「（雙北）不及時修正動作，恐怕全台坐牢是遲早的事」。另對於雙鐵為疏運中秋連假，開放原本未出售的2成座位，讓車廂可坐到全滿，他也認為「這政策最好儘快修正，不然後果不堪設想」。

台北市長柯文哲昨天在記者會上表示，雖然雙北是首都生活圈，很多標準應該要一致，但因北市還沒出現Delta病例，他身為市長必須務實處理問題，要在疫情、經濟間取一個平衡，不贊成有風吹草動，就升高防疫等級。

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