因應Delta 北市：1週內沒必要別去長照機構訪視
新北市出現Delta變異株，台北市政府今天表示，長照機構屬高風險族群，家屬1週內應避免非必要的訪視，減少人流、降低傳播風險。
新北幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案確認為Delta變異株，並有社區傳播風險，外界關注剛開放探視不久的長照機構是否繼續開放。
台北市社會局表示，考量到長照機構屬於高風險族群，家屬1週內應避免「非必要性訪視」，減少人流出入機構，降低傳播風險，並且嚴格落實防疫措施。
社會局指出，範圍包含長期照顧機構（機構住宿式及團體家屋）、老人福利機構、身心障礙福利機構、一般護理之家、精神護理之家、兒童及少年安置及教養機構、康復之家等，規範若有變化也會適時調整後宣布。
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